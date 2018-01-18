Tamamlama sigortası için Hazine devrede

Hükümet, tamamlanmayan konutlarda vatandaşın mağdur olmaması için müteahhitlere ya konut tamamlama sigortası ya da banka teminat mektubu zorunluluğu getirmişti. İki alternatiften birini seçecek olan müteahhitlerin banka teminatını tercih etmesi sigortaya ilgili düşürdü. Tüketici Kanunu ile ön ödemeli konut ve devre tatil projelerinin tamamlanmadan satışı için getirilen bu uygulamalardan sigorta zorunluluğu 3 yılda yaygınlaşamadı.

Hazine, sorunun çözümü için gelecek hafta sektör temsilcileri ve ilgili kamu kuruluşlarını toplantıya çağırdı. Edinilen bilgiye göre Hazine, geçen hafta Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğine yazı gönderdi. 6502 sayılı Tüketici Kanununa dayanarak çıkarılması zorunlu kılınan Bina Tamamlama Sigortası ürününün yaygınlaşamama nedenlerine ilişkin bir toplantı yapılacağını ve bir temsilci göndermelerini istedi. Hürriyet’e bilgi veren sigorta sektörü yetkilileri, bina tamamlama sigortasının ölü doğduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Adı var kendi yok bir ürün bu. Sigorta şirketleri böyle bir ürünü reasüre edemiyor. Doğru dizayn edilmediği için sıkıntı yaşanıyor. Sigorta şirketinden 100 daire yapacak bir müteahhidin, finansal darboğazı, iflası durumunda riskini üstlenmesi isteniyor. Oysa bizim teknik olarak, bu riski yurt dışında reasüre edebilmemiz gerekirken edemiyoruz. Sigorta şirketi olarak benim müteahhidin finansal durumunu irdeleyecek ekibim yok.”