Tamamı paylaşılır 6GB internet

Avea Prime Ayrıcalıkları Devam Ediyor…
Avea Prime’la internetinizi hem cebinizde hem tabletinizde kullanın
Sunduğu hizmet ve ayrıcalıklarla müşterilerinin hayatın tadını çıkaracakları anları çoğaltan Avea Prime’dan bir yenilik daha!
İnternet içerikleri daha da zenginleştirilmiş yeni Prime tarifeleriyle Prime müşterilerinin hem telefonunun hem tabletinin interneti tek bir tarife içerisinde…
Prime tarifelerine gelen müşteriler tarifeleri içerisindeki 6GB’a varan internetinin tamamını tabletleriyle paylaşabilir, hem cep telefonlarında hem de tabletlerinde internetin tadını çıkarabilir.
Pazardaki diğer uygulamaların aksine tarife içerisindeki internetin tamamı paylaşılabilir. İnternet paylaşımı için ek paket veya taahhüt gerekmez.
Bir ay içerisinde aynı anda olmamak kaydıyla, en fazla farklı 3 numara ile paylaşım yapılabilirken ve bunun için sadece ayda bir kez 5TL tahsil edilir, her bir cihaz için ayrı ayrı ücret tahsil edilmez.
Prime tarifelerindeki interneti paylaşmak için yapılması gereken tek şey paylaşmak istediğiniz data hattınızın numarasını PAYLAS 5XXXXXXXXX yazıp 7580’e göndermek.
Böylece evde, işte, ofiste, cafede, restoranda, sahilde dilediğiniz yerde Prime tarifenizle cep telefonunuzdan ve tabletinizden internetin keyfini çıkarabilirsiniz.
Detaylar için Avea Prime sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Avea Prime
Tadını çıkarın.