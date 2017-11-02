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    Tam zafere dek işbirliği sürecek

    Hürriyet Haber
    02.11.2017 - 00:10 | Son Güncelleme:

    RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile üçlü zirve için dün Tahran’a gitti.

    Toplantı ABD’nin İran ile 2015’te yapılan nükleer anlaşmayı gözden geçirdiği bir döneme denk geldi. Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada, “tüm tarafların nükleer anlaşmaya bağlı kalması gerektiği” ifade edildi. Ayrıca üç ülke petrol ve doğal konusunda işbirliğini artırma konusunda mutabakata vardı. Öte yandan Ruhani, Putin ile gerçekleştirdiği ikili görüşmede, “İran ve Rusya arasındaki işbirliği terör karşısında tam bir zafer elde edilene kadar sürecek” dedi.

    ABD’Yİ İZOLE ETMEK İÇİN: Putin İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’le de bir araya geldi. Putin’in görüşmede, “Çok uluslu nükleer anlaşmada tek taraflı herhangi bir değişikliğe karşıyız” dediği ifade edildi. Hamaney ise Putin’e, “ABD’yi izole etmek ve Ortadoğu’da barışın tesisi için Tahran ile Moskova’nın birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

    MİLLİ PARA TEKLİFİ: Azerbaycan lideri Aliyev ile zirve öncesi yaptığı görüşmede Ruhani, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin, milli para kullanılarak yapılması gerektiğini belirtti.

    Etiketler: gazetehaberleri
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