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    Tam bir vahşet!.. Hepsini zehirlediler

    İHA
    02.11.2017 - 10:19 | Son Güncelleme:

    Çanakkale'de merkeze bağlı Işıklar Köyü Dörtyol Mahallesinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler 4 köpeği zehirledi. Zehirli tavuk etleriyle katledilen 4 köpeğin 2 tanesinin toplam 11 yavrusunun olduğu, bir tanesinin hamile ve 15 gün sonra doğum yapacağı öğrenildi.

    Işıklar Köyü Dörtyol Mahallesindeki mobilya atölyesinde mobilyacılık yapan Mesut Manyas (45) mobilya bahçesinde 2 yıldır 4 sokak köpeğini besliyordu. Mobilya atölyesinin bahçesindeki köpeklerin yanına giden Manyas, köpeklerin cansız şekilde yattığını fark etti. Ağızlarından köpük çıkan köpeklerin zehirli tavuk etleriyle telef edildiğini gören Mesut Manyas'ın atölye bahçesinde beslediği 4 sokak köpeğini kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler zehirli tavuk etleriyle katletti. Zehirli tavuk etleriyle katledilen 4 köpeğin 2 tanesinin toplam 11 yavrusu varken 1 tanesi ise hamileydi ve 15 gün sonra doğum yapacaktı. Zehirli tavuk etleriyle telef olan 2 köpeğin ise 11 yavrusu ortada kaldı. Yavru köpeklerin annelerin etrafında dolaştığı anlar büyük üzüntü oluştururken, bir yavru köpeğin annesine bakışı ise yürek yaktı.

    Tam bir vahşet.. Hepsini zehirlediler

    'İNSANLIK DIŞI'

    Mobilya Atölyesinde zehirlenen sahipsiz köpeklerle ilgilenip, baktıklarını belirten Mesut Manyas, sokak köpeklerinin kimseye bir zararı olmadığını ifade ederek, "Yavruları var. Bunlar 10 günlük annelerini zehirlemişler. Bununda 5 tane yavrusu var. Bunu da zehirlemişler. Encekleri burada kaldı. Et parçasıyla zehirlemişler. Dışarıda da 5-6 tane zehirlenmiş kedi, köpek var. Hepsi zehirlenmiş. Bilmiyoruz, kim yaptıysa iyi bir şey yaptığını sanmıyoruz. İnsanlık dışı. Allah’ta onun cezasını verir diye düşünüyoruz. Hayvanları sevmeyen insanları sevmezmiş diyorum. Bunları yapanların insan olduğunu da sanmıyorum. Bu yavrularda annesiz kaldılar. Gerekli kurumlara yavrulara bakmaları için müracaat edeceğiz. Bakamazlarsa bizde elimizden gelen varsa büyütmek ve yaşamaları için gerekeni yapacağız. Sonuçta bir can, insan üzülüyor. 10 günlük yavrular, gözleri daha yeni açıldı. Annelerini emiyorlardı. Nasıl bakarız bizde bilmiyoruz” dedi.

    Tam bir vahşet.. Hepsini zehirlediler

    '15 GÜN SONRA DOĞURACAKTI'

    Zehirlenerek ölen köpeğin birine Lucy ismini verdiklerini ifade eden Manyas, “Lucy ismini verdiğimiz sokak köpeği zehirli tavuk eti ile telef oldu. Biz onu sahiplendik. Lucy’de gebeydi. 15 gün sonra doğuracaktı. Zehirli etten etkilenip, telef olmuş” dedi.

    Etiketler: çanakkale , katliam
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