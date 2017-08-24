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    Tam bir vahşet

    DIŞ HABERLER
    24 Ağustos 2017 - 00:42Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 00:42

    Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da kafası, kolları ve bacakları kesilmiş halde bulunan cesedin, bir süredir aranan kayıp İsveçli gazeteci Kim Wall’a ait olduğu kesinleşti.

    KIm Wall (30), en son 10 Ağustos’ta haber yapmak üzere buluştuğu Danimarkalı mucit Peter Madsen’in (46) denizaltısında görüldü. Genç kadın gazeteci ardından kaybolunca, ‘ev yapımı’ denizaltının tasarımcısı Madsen, ölüme sebebiyet verme şüphesiyle gözaltına alındı. Sorgusunda Mad- sen, genç kadın gazetecinin denizaltısında kaza sonucu öldüğünü, cesedini de ‘denize gömdüğünü’ söyledi. Madsen’in cesedini Kopenhag’ın güneyindeki Koge Körfezi yakınlarında bıraktığını söylemesi üzerine bölgede arama başlatıldı.

    BAŞSIZ CESET

    Önceki gün bir bisikletçi, deniz kenarında başsız bir ceset buldu. DNA testleri, cesedin Kim Wall’a ait olduğunu doğrularken, genç kadının başı ve uzuvlarının kasten kesildiği, su yüzüne çıkmasın diye de ceset içindeki hava ve gazların çıkarılmaya çalışıldığı belirlendi. Danimarka polisinden Jens Moller, “Anlaşılan ceset denizin dibine batsın diye üzerine metal ağırlık da eklenmiş” bilgisini verdi. Masum olduğunu savunan Madsen, ölüme sebebiyet vermekten 5 yıl ile ömür boyu arasında hapisle yargılanacak.

     

    Etiketler: Kim Wall , Danimarka , gazetehaberleri
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