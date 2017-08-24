Tam bir vahşet

KIm Wall (30), en son 10 Ağustos’ta haber yapmak üzere buluştuğu Danimarkalı mucit Peter Madsen’in (46) denizaltısında görüldü. Genç kadın gazeteci ardından kaybolunca, ‘ev yapımı’ denizaltının tasarımcısı Madsen, ölüme sebebiyet verme şüphesiyle gözaltına alındı. Sorgusunda Mad- sen, genç kadın gazetecinin denizaltısında kaza sonucu öldüğünü, cesedini de ‘denize gömdüğünü’ söyledi. Madsen’in cesedini Kopenhag’ın güneyindeki Koge Körfezi yakınlarında bıraktığını söylemesi üzerine bölgede arama başlatıldı.

BAŞSIZ CESET

Önceki gün bir bisikletçi, deniz kenarında başsız bir ceset buldu. DNA testleri, cesedin Kim Wall’a ait olduğunu doğrularken, genç kadının başı ve uzuvlarının kasten kesildiği, su yüzüne çıkmasın diye de ceset içindeki hava ve gazların çıkarılmaya çalışıldığı belirlendi. Danimarka polisinden Jens Moller, “Anlaşılan ceset denizin dibine batsın diye üzerine metal ağırlık da eklenmiş” bilgisini verdi. Masum olduğunu savunan Madsen, ölüme sebebiyet vermekten 5 yıl ile ömür boyu arasında hapisle yargılanacak.