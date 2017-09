Tam bir futbol dersi

Mükemmel bir maç seyrettik.

Futbol antrenörleri için tam bir ders maçı.

Beden Eğitimi Yüksek Okullarının Futbol Antrenörlük Bölümleri Öğrencilerinin günlerce üzerinde çalışması gereken bir maç seyrettik dün akşam.

Bir futbol maçında olması gereken bütün varyasyonları izledik.

Kadir Esaspehlivan yazıyor

Top sürmeler, hareketli ve duran paslar, kısa ve uzun paslar, adam paylaşmalar, alan doldurmalar, birebir, ikili, üçlü perdelemeler, adam arkası sarkmalar, defans arkası sarkmalar, duvar pasları, verkaçlar, ara paslar, çapraz koşular, bek bindirmeleri, üçgen paslar, şutlar, plaseler, adam geçmeler, kademeler, markajdan kurtulmalar ve en önemlisi ters toplar.Bir çok maçta bunların hepsini bir arada seyredemiyoruz.İlk yarı Barcelona defansı çok rahattı, çünkü orta saha oyuncuları, gelen ilk topları karşıladı.Ofansif bölgede kaybedilen toplarda orta saha çok rahat yerini aldı, çünkü top kaybedildikten sonra Messi ve Eto’o ilk defansı yaptılar. Bu Futbolun can damarıİşte her maçta istediğimiz taktikler.Dün akşam hiçbir maçta seyretmediğim kadar ters top yaptı Barcelona,Mükemmel bir şey.Bence “Ben Futbolcuyum” diyen her futbolcunun bu maçı defalarca seyredip, kendisine bir pay çıkartması gerekiyor.Dünyanın en iyi orta saha oyuncusu Iniesta zaten başlı başına bir ders konusu.Bir orta saha oyuncusunun yapması gereken tüm görevleri hatasız yaptı.Bu kadar olur ancak.Maçın ikinci yarısı duraklama devresi gibi geçse de, buradan da motivasyonla ilgili bireysel ve takım dersleri çıkarabiliriz.Şimdi diyeceksiniz ki neden böyle bir yazı yazma gereği duydun.Antrenör arkadaşlar diğer maçları seyretmiş olabilirler.Lütfen nereden bulursanız bulun bu maçın tamamını seyredin ve arşivinize ekleyin.Ve futbolcularınıza seyrettirin. Hem de bir değil, birkaç kez.