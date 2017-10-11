Tam beÅŸ tane... TÃ¼rkiye'nin dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ sahilinde bulundu

Antalya Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Deniz Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nde gÃ¶revli 2 dalgÄ±Ã§ polis, KonyaaltÄ± Sahiliâ€™ne 50 metre aÃ§Ä±kta yaptÄ±klarÄ± dalÄ±ÅŸta, OsmanlÄ± DÃ¶nemiâ€™ne ait ahÅŸap savaÅŸ gemilerinden kalma 300 yÄ±llÄ±k olduÄŸu tahmin edilen 5 top buldu.
Polis memurlarÄ±, yakÄ±n plan kameralarla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledikleri toplarÄ± yetkililere bildirdi. Bunun Ã¼zerine Antalya KÃ¼ltÃ¼r Turizm Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, bir dalgÄ±Ã§ ekibiyle birlikte belirlenen yere geldi. â€™SelÃ§uk 1â€™ adlÄ± tekneyle tespit edilen yere demir atan ekipler, alanda uzun sÃ¼re inceleme yaptÄ±.
Bir dalgÄ±Ã§ ekibinin kÃ¼Ã§Ã¼k bir botla alanda tarama yaptÄ±ÄŸÄ±, dalgÄ±Ã§larÄ±n denize dalÄ±p Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Ã‡Ä±karÄ±lan toplarÄ±n, yetkili makamlarca incelendikten sonra Antalya MÃ¼zesiâ€™nde sergileneceÄŸi kaydedildi.