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    Tam beÅŸ tane... TÃ¼rkiye'nin dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ sahilinde bulundu

    Alparslan Ã‡INAR/ANTALYA, (DHA)Â
    11.10.2017 - 18:25 | Son GÃ¼ncelleme:

    ANTALYAâ€™nÄ±n dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ KonyaaltÄ± Sahiliâ€™nin 50 metre aÃ§Ä±ÄŸÄ±nda, OsmanlÄ± DÃ¶nemiâ€™ne ait savaÅŸ gemilerinden kalan 5 top bulundu.

    Antalya Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Deniz Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nde gÃ¶revli 2 dalgÄ±Ã§ polis, KonyaaltÄ± Sahiliâ€™ne 50 metre aÃ§Ä±kta yaptÄ±klarÄ± dalÄ±ÅŸta, OsmanlÄ± DÃ¶nemiâ€™ne ait ahÅŸap savaÅŸ gemilerinden kalma 300 yÄ±llÄ±k olduÄŸu tahmin edilen 5 top buldu.

    Tam beÅŸ tane... TÃ¼rkiyenin dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ sahilinde bulundu

    Polis memurlarÄ±, yakÄ±n plan kameralarla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledikleri toplarÄ± yetkililere bildirdi. Bunun Ã¼zerine Antalya KÃ¼ltÃ¼r Turizm Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, bir dalgÄ±Ã§ ekibiyle birlikte belirlenen yere geldi. â€™SelÃ§uk 1â€™ adlÄ± tekneyle tespit edilen yere demir atan ekipler, alanda uzun sÃ¼re inceleme yaptÄ±.

    Bir dalgÄ±Ã§ ekibinin kÃ¼Ã§Ã¼k bir botla alanda tarama yaptÄ±ÄŸÄ±, dalgÄ±Ã§larÄ±n denize dalÄ±p Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Ã‡Ä±karÄ±lan toplarÄ±n, yetkili makamlarca incelendikten sonra Antalya MÃ¼zesiâ€™nde sergileneceÄŸi kaydedildi.

    Tam beÅŸ tane... TÃ¼rkiyenin dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ sahilinde bulundu

    Etiketler: Antalya , KonyaaltÄ± , OsmanlÄ± , top
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