Tam Ay Tutulması ne zaman? 2018’de kaç tane tutulma yaşanacak?

Bu yılki ilk tutulma olan günü Tam Ay tutulması, 31 Ocak Çarşamba günü gerçekleşecek. uzey Amerika, Büyük Okyanus, Rusya, Asya ve İskandinavya'nın kuzeyinden gözlenebilecek bu tutulma, genel zamana göre 10.49-16.10 arasında gerçekleşecek.



Ay tutulması, Ay’ın Dünya’nın gölgesinden geçtiği zaman meydana gelir. Bu durum sadece Ay, Dünya’nın Güneş’ten uzak tarafındaysa olur ve ay tutulması yalnızca dolunay varken ortaya çıkabilir. Ayrıca ay tutulması daha uzun sürer, tamamlanması birkaç saati bulur ve tam gerçekleştiğinde yarım saatten bir saati geçecek kadar sürebilir.



2018’de kaç tane tutulma var?



Bu yıl 3 güneş ve 2 ay tutulması olmak üzere toplamda 5 tutulma yaşanacak. Bu tutulmalardan sadece 27 Temmuz'daki tam Ay tutulması Türkiye'den görülebilecek, diğer tutulmalar ise genellikle kuzey ülkelerinden izlenebilecek.