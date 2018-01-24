Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Tam Ay Tutulması ne zaman? 2018’de kaç tane tutulma yaşanacak?

    Tam Ay Tutulması ne zaman? 2018’de kaç tane tutulma yaşanacak?

    Hürriyet Haber
    24.01.2018 - 16:06 | Son Güncelleme:

    2018 yılının ilk Ay Tutulması için geri sayım başladı. Kuzey Amerika, Büyük Okyanus, Rusya, Asya ve İskandinavya'nın kuzeyinden gözlenebilecek olan Tam Ay Tutulması, Türkiye'den gözlenemeyecek. Peki Tam Ay Tutulması ne zaman? 2018’de kaç tane tutulma yaşanacak?

    Bu yılki ilk tutulma olan günü Tam Ay tutulması, 31 Ocak Çarşamba günü gerçekleşecek. uzey Amerika, Büyük Okyanus, Rusya, Asya ve İskandinavya'nın kuzeyinden gözlenebilecek bu tutulma, genel zamana göre 10.49-16.10 arasında gerçekleşecek.

    Ay tutulması, Ay’ın Dünya’nın gölgesinden geçtiği zaman meydana gelir. Bu durum sadece Ay, Dünya’nın Güneş’ten uzak tarafındaysa olur ve ay tutulması yalnızca dolunay varken ortaya çıkabilir. Ayrıca ay tutulması daha uzun sürer, tamamlanması birkaç saati bulur ve tam gerçekleştiğinde yarım saatten bir saati geçecek kadar sürebilir.

    2018’de kaç tane tutulma var?

    Bu yıl 3 güneş ve 2 ay tutulması olmak üzere toplamda 5 tutulma yaşanacak. Bu tutulmalardan sadece 27 Temmuz'daki tam Ay tutulması Türkiye'den görülebilecek, diğer tutulmalar ise genellikle kuzey ülkelerinden izlenebilecek.

     

    Etiketler: 2018 tutulmaları , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri