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    Tam 500 kilo! Bir minübüs dolusu...

    AA
    17.02.2018 - 00:21 | Son Güncelleme:

    Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 500 kilogram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Lice ilçesinden alınan esrarın 2 öncü araç eşliğinde minibüsle Mardin'e nakledildiğini belirleyen ekipler, araçları Çınar ilçe girişinde durdurdu.

    Araçlarda yapılan aramada yaklaşık 500 kilogram kubar esrarın yanı sıra bir ruhsatsız tabanca ile şarjöre basılı 9 fişek ele geçirildi. Minibüs şoförü M.E.G. ile diğer araçlarda bulunan F.D, D.D, F.B, ve R.C. gözaltına alındı.

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen uyuşturucu torbalarıyla "Afrin" yazarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe selam gönderdi.

    Etiketler: Diyarbakır , Uyuşturucu , esrar , son dakika
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