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    Tam 12’den vurdu

    Hürriyet Haber
    12.09.2017 - 23:31 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 23:31

    Çin’in Hunan vilayetinde düzenlenen Dünya Atlayış Tulumu Şampiyonası (wingsuit) renkli görüntülere sahne oldu.

    Tianmenshan Dağı’na çıkan yarışmacılar 1.458 metre yükseklikten kendilerini korkusuzca aşağıya bıraktılar. Yarışmacılar atlayış sonrası kendilerini ayarlayarak konulan hedefe çarpmaya çalıştı. Şampiyonluğu 39 yaşındaki Brezilyalı sporcu Gabriel Lott kazandı. Çinli atlayışçı Zhang Shupeng ise ikinci oldu. İki atlayış yapan sporcular, 0.8 metre çapındaki hedefe tam ortasından çarpmaya çalıştı. Tam ortadan hedefi delenlere 50 puan verildi. Lott iki atlayışta 90 puan alarak birinci oldu. Şampiyonluk mücadelesine ABD ve Fransa’dan da katılanlar vardı.

    Tam 12’den vurduDağdan uçarak gelen yarışmacılardan hedef tahtasını tutturanlar puanları topladı.

    Etiketler: Hunan , Çin , gazetehaberleri
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