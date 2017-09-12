Tam 12’den vurdu

Tianmenshan Dağı’na çıkan yarışmacılar 1.458 metre yükseklikten kendilerini korkusuzca aşağıya bıraktılar. Yarışmacılar atlayış sonrası kendilerini ayarlayarak konulan hedefe çarpmaya çalıştı. Şampiyonluğu 39 yaşındaki Brezilyalı sporcu Gabriel Lott kazandı. Çinli atlayışçı Zhang Shupeng ise ikinci oldu. İki atlayış yapan sporcular, 0.8 metre çapındaki hedefe tam ortasından çarpmaya çalıştı. Tam ortadan hedefi delenlere 50 puan verildi. Lott iki atlayışta 90 puan alarak birinci oldu. Şampiyonluk mücadelesine ABD ve Fransa’dan da katılanlar vardı.

Dağdan uçarak gelen yarışmacılardan hedef tahtasını tutturanlar puanları topladı.