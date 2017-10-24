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    Talimatı Karayılan verdi! Gabar'da 87 terörist infaz edildi

    Hürriyet Haber
    24.10.2017 - 10:03 | Son Güncelleme:

    PKK'dan kaçanlar ve teslim olanların sayısı hızla çoğalınca terör örgütü infaz timi kurdu ve bu time "Kaçanı vurun" talimatı verildi. 87 terörist infaz edildi. 101 terörist kaçmayı başardı.

    İstihbarat birimlerinin hazırladığı son rapora göre, güvenlik güçlerinin yurt içi ve sınır ötesi operasyonları ile büyük darbe alan, katılımın da yok seviyede olmasıyla çöküşe geçen terör örgütü PKK, son dönemde teslim olmaların artması nedeniyle kendi içinde 'infaz timi' kurdu.

    87 TERÖRİST GABAR'DA İNFAZ EDİLDİ

    Örgüt üyelerinin kendi aralarında yaptıkları telsiz konuşmaları, açık istihbarat bilgileri ve teslim olan teröristlerin ifadeleriyle ele geçirilen dokümanların deşifre edilmesiyle hazırlanan rapora göre, PKK'nın sözde sorumlusu Murat Karayılan, "Kaçan olursa vurun" talimatı verdi. Bu talimatla, son 4 yılda örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmak isteyen, aralarında Karayılan'ın Suriye uyruklu doktoru 'Ferzende' kod adlı İbrahim Hudo'nun da bulunduğu 87 terörist infaz edildi. Raporda, bu teröristlerden 56'sının açık kimlik ve fotoğrafları da yer aldı. İnfaz edilenlerin cesetlerinin çoğunluğu arazide bırakılırken, bazıları ise Kuzey Irak'ta gömüldü. Örgüt bazı infazları ise intihar, hastalık, kaza, , bazı infazları da TSK operasyonlarında ölmüş gibi gösterdi. Rapora göre örgüt son olarak Serxwebûn Hevi kod adlı Mahmut Aksu ile Berxwedan Çırav kod adlı Abdulkerim Demir'i Gabar dağında infaz ederek, "Çatışmada şehit düştüler" açıklaması yaptı. Son 4 yılda ise örgütten kaçmayı başaran 101 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

    "HERKES ÖLÜMLE KARŞI KARŞIYA"

    Raporda örgütten kaçarak teslim olan biri kadın 3 teröristin de ifadelerine yer verildi. Amara Rohani kod adlı terörist, "Kandil'de herkes her an ölümle karşı karşıya. Geçen yıl kaçmaya kalkışan 7 arkadaşımızı yakalayıp infaz ettiler. Biz 3 arkadaşımızla kaçtık. Örgütün yayın organlarında gösterildiği gibi ateşin üstünden atlamalar, saz çalmalar, halay çekmeler yok" dedi. Botan Faraşin kod adlı terörist de, "Son dönemdeki yoğun operasyonlar nedeniyle örgütte psikolojik çöküntü var" dedi. Sabah

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