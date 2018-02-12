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    Talimatı ‘ağzında SD kartla’ getirmiş

    Ayşegül USTA/İSTANBUL
    12.02.2018 - 21:06 | Son Güncelleme:

    İstanbul Adalet Sarayı’nda Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın, DHKP/C’li teröristlerce 31 Mart 2015’de makam odasında şehit edilmesine ilişkin talimatın, Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde 3 Mart 2016’da polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirilen Berna Yılmaz tarafından yurtdışından ağzına sakladığı SD kart ile getirildiği ortaya çıktı.

    Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mithat Öztürk, “silahlı terör örgütüne yardım” suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcı Kiraz’ın şehit edildiği 31 Mart’tan önce 31 Ocak’ta yurtdışına çıkış yapan, 14 Mart’ta ise geri dönen Berna Yılmaz’ın, yurtdışında iken örgüt yöneticilerinden aldığı ve ağzında getirdiği SD kart içerisinde yazılı, cumhuriyet savcısının öldürülmesi talimatını eylemcilere ilettiği ifade edildi. Şüpheli Mithat Öztürk’ün ise terörist Yılmaz’ın yurtdışı çıkış işlemleri için vize almasını sağlamak amacıyla muhasebeciliğini yaptığı şirkette çalışmış. 

    Etiketler: gazetehaberleri , sd kart , talimat , son dakika
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