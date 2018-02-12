Talimatı ‘ağzında SD kartla’ getirmiş

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mithat Öztürk, “silahlı terör örgütüne yardım” suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcı Kiraz’ın şehit edildiği 31 Mart’tan önce 31 Ocak’ta yurtdışına çıkış yapan, 14 Mart’ta ise geri dönen Berna Yılmaz’ın, yurtdışında iken örgüt yöneticilerinden aldığı ve ağzında getirdiği SD kart içerisinde yazılı, cumhuriyet savcısının öldürülmesi talimatını eylemcilere ilettiği ifade edildi. Şüpheli Mithat Öztürk’ün ise terörist Yılmaz’ın yurtdışı çıkış işlemleri için vize almasını sağlamak amacıyla muhasebeciliğini yaptığı şirkette çalışmış.