Talimat ‘imam’dan karar Danıştay’dan

ANKARA Cumhuriyet Savcısı Mehmet Tamöz, eski Danıştay 15. Dairesi üyesi Yunus Çetin hakkında ‘silahlı terör örgütünü yönetme ve Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçlarından dava açılması için hazırladığı fezlekeyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

Fezlekede, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nu (HSYK) ele geçirdikten sonra 2010 yılında HSYK üyeleri ve diğer örgüt mensuplarının yaptıkları gayrıresmi ev toplantılarında, Yargıtay ve Danıştay’a seçilecek üyelerin belirlendiği, şüpheli Yunus Çetin’in de Danıştay’a üye olarak atanmasının bu toplantılarda kararlaştırıldığı anlatıldı.

Yunus Çetin’in yüksek mahkemede görev yaptığı esnada da örgüt adına hareket ettiği ve yönetici konumunda olduğu savunuldu.

BYLOCK KULLANICISI

Fezlekede şüpheli Yunus Çetin’in, örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtilerek, bu program üzerinde yüksek yargının sivil imamı olduğu tespit edilen kişilerle yaptıkları yazışmalara da yer verildi. Yunus Çetin’in en dikkat çeken yazışması ise Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Fatih Üniversitesi sözleşmesinin yenilenmemesi ve MEDULA (reçete onay sistemi) sisteminden çıkarılmasıyla ilgili Danıştay’a açılan davaya ilişkin olduğu tespit edildi.

YÜRÜTMEYİ DURDURUN

ByLock yazışmasına göre Yunus Çetin, Fatih Üniversitesi’ne ilişkin dava dosyasının Daire’ye geldiğini, Tarık kod adlı Ömer İnan’a bildiriyor. Sivil imam olduğu ileri sürülen İnan da, Çetin’e dosyaya ilişkin yürütmenin durdurulması (YD) kararının verilmesini istiyor. Çetin, bir başka sivil imamla yaptığı görüşmede ise dosyanın pazartesi görüşülmesi halinde istenilen kararın kesin çıkacağını, çünkü kendilerinin çoğunlukta olacağını anlatıyor.

Fezlekede, söz konusu davanın 29 Ocak 2016 tarihinde karara bağlandığı, sivil imamların talebi doğrultusunda yürütmenin durdurulmasına karar verildiği kaydedilerek, “Örgütün hâkim ve savcı yapılanmasında yargı mensuplarından sorumlu sivil imamı verdiği talimatlar sonucu örgüt mensupları olan Yunus Çetin, Ertuğrul Arslanoğlu, Mustafa Genç ve Edat Yücel Seyhan’ın yürütmenin durdurulması kararını verdikleri anlaşılmaktadır. Örgüt mensubu olmayan Başkan Kırdar Özsoylu’nun karara katılmadığı anlaşılmaktadır” denildi.

OLDUĞU GİBİ KORUNMUŞ

FEZLEKEDE ifadesine yer verilen eski Danıştay üyesi Vahit Bektaş, 15’inci Daire’de görev yaptığı esnada, Yunus Çetin’in kendisine, “Seni İdari Dava Daireleri Kurulu’nda görevlendirmek istiyoruz” beyanından sonra kendisinin bu kurulda görevlendirildiğini belirtti. Bektaş, savcıya verdiği ifadesinde, 2013 yılında Danıştay’da görev yapan FETÖ yapılanması içinde bulunun kişilerle birlikte İstanbul’a geziye gittiklerini, burada toplantılar yaptıkları gibi örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in yurtdışına kaçmadan önce son kaldığı yerin de kendilerine gezdirildiğini anlattı. Bektaş, ifadesinde şöyle devam etti:

“2011 yılında Danıştay üyesi olduktan sonra 2013 adli tatilinde grup sorumlumuz Galip Tuncay Tutar bize İstanbul’da bir yaz kampı şeklinde toplantı yapılacağını söyledi. Biz hazırlık yaptık ve herkes oluşturduğu küçük gruplarla İstanbul’da bize söylenen yere gittik. Bizi Çamlıca’da bulunan Fem Dershanesi’ne götürdüler. Misafirhane şeklinde düzenlenen bir yeri gezdirerek bu yerde Fetullah Gülen’in yurtdışına gitmeden kaldığını belirttiler. Gezi tamamen bu yeri görmek için düzenlenmişti. Söz konusu yerin Fetullah Gülen’in son kullandığı haliyle korunduğunu görmüştüm.”