Talihsizlik

Kaybetti, çünkü bu maçı her türlü hak etmişti. Özellikle ilk yarı ve Cim Bom’un golünden sonra oynadığı bölümlerde çok üstün oynadı siyah beyazlılar.. Yazık oldu Beşiktaş adına..



Maç kadroları geldiğinde inanamadım.. Maçtan günler önce oturup Sn. Denizli nasıl bir kadro çıkartır? beni şaşırtır diye düşünüp, aldım kağıdı kalemi elime üç aşağı beş yukarı bir kadro çıkardım... Denizli' nin defansını tahmin ettim.. Orta sahada Ekrem' i sağa İsmail Köybaşı'nı sola koydum ama sürpriz 1. Bu diziliş ara ara Mustafa hocanın sahaya sürdüğü 11 olabiliyor bazen yinede şaşırdım.. Ama forvet' e Bobo yerine Nobre' yi yerleştirmesine hem çok şaşırdım, hem de çok üzüldüm sürpriz 2. Sezon başından beri neredeyse hiç ilk 11' de yer bulamamış ve performansı oldukça düşük olan Nobre bu kez sahadaydı Hayret.. Maçın 2. dakikasında girdiği gol pozisyonunda keşke şimdi orda Bobo olsa diye düşündüm..



İlk yarıda sayısız gol pozisyonlarına girdi kara kartal.. 38. dakikada Holosko' nun kafa vuruşunda Fırat Aydınus golü maalesef yedi.. Göremeyebilir, yan hakem de neredeydi vs. Ama yedi işte.. Zaten maç içinde belki skora etki edecek kadar hatalar yapmasa da, tüm kararlarını cimbomdan yana kullandı hakem.. Bakalım kaç puan alacak merak ediyorum..



Sivok' un inanılmaz hatası ile Galatasaray maç 1-0 öne geçtiğinde dakika 68. gösteriyordu. Sivok'un hatası kadar kaleci Rüştü de hatalıydı. Neredeyse kalesine gelen ilk topu kapattığı yerden yemiş oldu.. Galatasaray' a karşı 20-25 dakikalık periyotta 2 gol birden bulmak imkansızdı. GS maça kaybetmemek adına çıkmış 11 futbolcusuyla defans yapıyordu.. Nobre - Bobo değişikliği yerinde bir karar olurken Ekrem-Nihat değişikliği yanlıştı. Mustafa hocanın o dakikada oyuna Nihat'ı değil Yusuf' u alması gerekirdi. Yorgun bir Galatasaray defansını ancak Yusuf açabilirdi. Maça da Denizli % 100 Tello ile değil Tabata ile başlamalıydı.. Bu takımdan gitmesi gereken bana göre ilk isim Tello olacaktır. Sivok' un Arda! ya yaptığı asisten sonra attığı golle maç berabere bitti.. Bitti.. Beşiktaş için hemen hemen ligde bitti.. Çok etkili oynadığı bir maçta 2 puan kaybetti.. Bir kaç futbolcu ve Mustafa Denizli hariç tüm takımı kutluyorum..



Dün akşam tribünlerde de ara ara bir kasvet havası oluştu.. Kapalının sustuğu bir anda GS golü buldu.. Taraftarın önemi buymuş demek ki.. Ufak tefek olaylar olsa da taraftarlara binlerce teşekkürler.. Yine yalnız bırakmadılar. Bu maçta 2 puan kaybetmek hem bazı oyuncuların yeteneksizliği, isteksizliği ile beraber büyük talihsizliktir..