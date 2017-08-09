Talihsiz çocuk böyle kurtarıldı

Olay, saat 17.15 sıralarında ilçe merkezindeki Turidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Dedesi 72 yaşındaki Mehmet Uslu ile birlikte ikindi namazını kılmak için Turidiye Camiine gelen Mehmet Uslu, namazdan sonra cami bahçesinde oynayacağını söyleyerek dedesiyle eve dönmedi. Cami bahçesindeki kapısına tırmanarak oynamaya başlayan Mehmet Uslunun sol eli bahçe kapısının demir korkuluklarına saplandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kapıda asılı kalan ve bağırarak yardım isteyen küçük çocuğun imdadına ilk olarak yoldan geçenler koştu. Küçük çocuğun sol elinin korkuluğa saplandığını görenler durumu 112 sağlık ekipleri ve itfaiye bildirdi. Sevk edilen itfaiye ekiplerinin kestiği demir korkulukla birlikte ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Uslu acil olarak ameliyata alındı. Eline saplanan demir korkuluk ameliyatla çıkartılan küçük çocuk hastanede tedavi altına alındı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.