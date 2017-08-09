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    Talihsiz çocuk böyle kurtarıldı

    DHA
    09 Ağustos 2017 - 20:04Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 20:04

    KONYA’nın Karapınar İlçesi’nde cami bahçesi kapısında oynarken sol eli kapının demir korkuluklarına saplanan 7 yaşındaki Mehmet Uslu, itfaiye ekiplerinin kestiği korkuluk ile birlikte hastaneye kaldırıldı. Yapılan operasyon ile eline saplanan demir korkuluk çıkarılan küçük çocuk hastanede tedavi altına alındı.

    Olay, saat 17.15 sıralarında ilçe merkezindeki Turidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Dedesi 72 yaşındaki Mehmet Uslu ile birlikte ikindi namazını kılmak için Turidiye Camiine gelen Mehmet Uslu, namazdan sonra cami bahçesinde oynayacağını söyleyerek dedesiyle eve dönmedi. Cami bahçesindeki kapısına tırmanarak oynamaya başlayan Mehmet Uslunun sol eli bahçe kapısının demir korkuluklarına saplandı.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Kapıda asılı kalan ve bağırarak yardım isteyen küçük çocuğun imdadına ilk olarak yoldan geçenler koştu. Küçük çocuğun sol elinin korkuluğa saplandığını görenler durumu 112 sağlık ekipleri ve itfaiye bildirdi. Sevk edilen itfaiye ekiplerinin kestiği demir korkulukla birlikte ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Uslu acil olarak ameliyata alındı. Eline saplanan demir korkuluk ameliyatla çıkartılan küçük çocuk hastanede tedavi altına alındı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: konya , karapınar , demir
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