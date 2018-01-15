Afgan hükümeti açıkladı: Taliban'la İstanbul'da görüştük

Anadolu Ajansı'nın İngilizce servisinin haberine göre Afganistan hükümetinin kurduğu Yüksek Barış Konseyi'nin üst düzey yetkililerinden biri olan Muhammed İsmail Kasımyar, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin danışmanları Humayun Carir ve Abbas Basir'in İstanbul'da Taliban temsilcileriyle buluştuğunu ifade etti.

'BİZ TEMSİLCİ GÖNDERMEDİK'

Öte yandan, Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahid, görüşmelere katıldıkları iddiasını reddetti. Taliban sözcüsü, Twitter hesabından "Taliban temsilcilerinin Türkiye'deki görüşmelere katıldıkları doğru değildir. Biz hiçbir temsilciyi oraya göndermedik. Bu toplantıya katılanlar, Taliban'ın temsilcisi olamaz" ifadelerini kullandı. Buna göre Afgan yetkililer, Taliban içinden bazı fraksiyonlarla görüştü.

Afganistan merkezli haber kuruluşları, Afgan Cumhurbaşkanı Gani'nin danışmanı Carir'e dayanarak müzakerelerin gayri resmi olduğunu yazdı. Buna göre görüşmeye, Taliban tarafından Kuetta Şurası ve Hakkani örgütü katıldı.

'TÜRKİYE'DE DEVAM EDECEK'

Taliban heyetinin başındaki Mevlevi Abdülrauf, Tolo News'e yaptığı açıklamada gayri görüşmelerin resmi görüşmelere kapı açmak üzere Türkiye'de devam edeceğini, Afgan hükümetinin bu konuda esneklik gösterdiğini anlattı.

Afganistan Yüksek Barış Şurası Sözcüsü Eminullah Muzafferi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afganistan hükümeti ile bazı silahlı muhalif gruplar arasında 3 gün süreceğini söyledi.