Taliban'dan böyle kurtulmuştu... 15 saldırı suçlamasından tutuklandı

Yöneltilen suçlamaların hepsinin ailenin Kanada'ya dönüşünden hemen sonrasına denk gelen 14 Ekim ile 30 Aralık arasında vuku bulduğu belirtildi. Suçlamalar sekiz kez saldırı, iki kez cinsel saldırı, iki kez yasa dışı biçimde kapalı tutmak, bir kez ölümle tehdit etmek, bir kez kamusal zarar vermek, bir kez sağlığı bozacak şekilde Trazodone isimli anti depresan ilacı zorla içirmek diye sıralanıyor. Sputnik'in haberine göre mahkeme kararıyla dosyadaki kurbanların ve tanıkların isimleri açıklanmıyor. Yılbaşında Ottawa'da mahkemeye çıkarılan 34 yaşındaki Boyle, en azından çarşamba günkü duruşmaya dek hapiste tutulacak.

ESARET ALTINDAYKEN EŞİ ÜÇ ÇOCUK DOĞURDU

Kanadalı bir vergi mahkemesi yargıcının oğlu olan Boyle'un Amerikalı hamile eşi Caitlan Coleman'la birlikte Afganistan'da ne aradığı hep soru işareti olarak kaldı. 2012'de Afganistan'ın Vardak eyaletinde sırt çantalı seyahat yaparlarken Taliban bağlantılı Hakkani örgütü tarafından kaçırılan çiftin 5 yıllık esareti boyunca Caitlan Coleman üç çocuk dünyaya getirdi.

'BEBEĞİMİ ÖLDÜRDÜLER, EŞİME TECAVÜZ ETTİLER'

Ekim 2017'de Pakistan'ın operasyonuyla kurtarılan çiftin Kanada'ya geri dönmesinden bir hafta sonra Coleman açıklanmayan bir sebepten hastaneye kaldırıldı. Boyle'un ailesi 'çiftin derin bir travma geçirdiği ve Josh'un konuştuğu zaman düşüncelerinin bulanık olduğunun anlaşıldığına' dair bir açıklama yaptı. Boyle, verdiği bir röportajda, militanların dördüncü bebeklerini öldürdüğünü ve eşine tecavüz ettiklerini ileri sürdü.

​EŞİ: ZİHİNSEL DURUMU ETKİLENDİ

Boyle'un tutuklanmasının ardından salı günü Toronto Star gazetesine konuşan Coleman, suçlamaların arka planına açıklama getirmedi, ama 'eşinin 5 yıl çekmek zorunda bırakıldığı stres ve travmanın zihinsel durumu üzerinde etki bıraktığını' dile getirdi. Avukatı Eric Granger da daha önce Boyle'un başının yasalarla derde girmediğine dikkat çekip ''Hepimizin bildiği gibi o çok şey çekmiş olan genç bir adam'' dedi.

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