Taliban onu durduramadı!

İngiltere’de yaşayan, yarışma programlarında jürilik yapan, Afgan kadın hakları için mücadele veren 32 yaşındaki şarkıcı Aryana Saeed, seksi kıyafetleri ve açıklamalarıyla zaman zaman mollanın da şimşeklerini üzerine çekiyor. Aryana geçtiğimiz günlerde cumartesi akşamı Kabil’de bir zamanlar Taliban’ın toplu infaz gerçekleştirdiği Gazi stadyumunda konser vereceğini açıklayarak gündeme oturdu. Ancak muhafazakâr çevrelerin baskısı üzerine Afgan yönetimi, terör saldırılarına işaret ederek güvenlik riski gerekçesiyle konsere izin veremeyeceğini belirtti.

Uzun müzakerelerin ardından konserin bir otelin balo salonunda yapılması için yeşil ışık yandı. Aryana, Kabil Ulema Konseyi’nin konserine karşı çıkmasıyla ilgili olarak “Her gün insanlarımızı öldüren Taliban’a karşı çıksınlar. Benden niye korkuyorlar ki? Ben sadece bir şarkıcıyım” dedi. Aryana, sosyal medyada da tartışma konusu olurken Habib Khan isimli bir kişi “O sadece bir şarkıcı değil, devrimci” yorumunda bulundu. Ancak Aryana’yı Batı tarzı yaşamı Afganistan’a empoze etmeye çalıştığı gerekçesiyle ağır şekilde eleştirenler de oldu. Otelin önüne gelen protestoculardan Abdülkadir, “Dinimize ve ulusal kimliğimize zarar veriyor. Bu fahişeye izin vermeyin” diye bağırdı.

Aryana Saeed, zaman zaman giydiği seksi kıyafetlerden ötürü Amerikalı ünlü Kim Kardashian’a benzetiliyor.