MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Taliban onu durduramadı!

    Taliban onu durduramadı!

    Hürriyet Haber
    20 Ağustos 2017 - 15:30Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 15:47

    Afganistan’ın 98’inci bağımsızlık günü etkinliklerine şarkıcı Aryana Sayeed’in Kabil’de konser vermesi damgasını vurdu. Aryana, muhafazakârların itirazlarına rağmen başkent Kabil’de bir otelde hayranlarıyla bir araya geldi.

    İngiltere’de yaşayan, yarışma programlarında jürilik yapan, Afgan kadın hakları için mücadele veren 32 yaşındaki şarkıcı Aryana Saeed, seksi kıyafetleri ve açıklamalarıyla zaman zaman mollanın da şimşeklerini üzerine çekiyor. Aryana geçtiğimiz günlerde cumartesi akşamı Kabil’de bir zamanlar Taliban’ın toplu infaz gerçekleştirdiği Gazi stadyumunda konser vereceğini açıklayarak gündeme oturdu. Ancak muhafazakâr çevrelerin baskısı üzerine Afgan yönetimi, terör saldırılarına işaret ederek güvenlik riski gerekçesiyle konsere izin veremeyeceğini belirtti.

    Uzun müzakerelerin ardından konserin bir otelin balo salonunda yapılması için yeşil ışık yandı. Aryana, Kabil Ulema Konseyi’nin konserine karşı çıkmasıyla ilgili olarak “Her gün insanlarımızı öldüren Taliban’a karşı çıksınlar. Benden niye korkuyorlar ki? Ben sadece bir şarkıcıyım” dedi. Aryana, sosyal medyada da tartışma konusu olurken Habib Khan isimli bir kişi “O sadece bir şarkıcı değil, devrimci” yorumunda bulundu. Ancak Aryana’yı Batı tarzı yaşamı Afganistan’a empoze etmeye çalıştığı gerekçesiyle ağır şekilde eleştirenler de oldu. Otelin önüne gelen protestoculardan Abdülkadir, “Dinimize ve ulusal kimliğimize zarar veriyor. Bu fahişeye izin vermeyin” diye bağırdı.

    Aryana Saeed, zaman zaman giydiği seksi kıyafetlerden ötürü Amerikalı ünlü Kim Kardashian’a benzetiliyor.

    Etiketler: Afganistan , Afgan , Kabil
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri