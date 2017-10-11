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Talep çok ama kilosu 350 TL'yi buldu!

DHA
11.10.2017 - 09:30 | Son Güncelleme:

KIŞ aylarında gripten korunmak için sık kullanılan ıhlamurun kilosu, aktarlarda 350 lirayı buldu. Manisa’daki aktarlar, fiyatın yüksek olmasını üretim azlığına bağladı.

Havaların soğuması ile birlikte hasta olmak istemeyenler soluğu aktarlarda almaya başladı. Ancak, kış aylarının gözde sıcak içeceği ıhlamurun fiyatını görenler şaşırdı. Son 3 yılda fiyatları yükselen ıhlamur, bu yıl da tüketicileri üzdü. Çeyrek altın yaklaşık 250 liradan satılırken, çiçek ıhlamurun kilosu 350 lirayı buldu. Altını sollayan ıhlamur fiyatlarını görenler, gramla almaya başladı.

Manisalı aktar Fatih Kulak, üretimin az olduğu için fiyatların yükseldiğini söyledi. Kalitesine göre de fiyat belirlendiğini dile getiren Kulak, yaprak ıhlamurun kilosunun 150- 250, çiçek ıhlamurun da 250- 350 lira arasında satıldığını belirtti. Dört kalitede ıhlamur olduğunu söyleyen Kulak, şöyle devam etti:

"Fiyatlar kaliteye göre değişiyor. Geçen yıla göre fiyatlar bu yıl da aynı. Geçen yıl da fiyatlar yüksekti. Mahsul olmadığı, üretim çok fazla yapılmadığını için fiyatlar artıyor. Vatandaşlar ufak poşetlerde, 3-5 liralık alıyor."

Fatih Kulak, sattıkları ıhlamurları Balıkesir, Kütahya ve Afyonkarahisar bölgesinden aldıklarını ifade etti.

Etiketler: ıhlamur , ıhlamur fiyatları , ıhlamur kilogram fiyatı
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