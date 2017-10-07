Talebi gördü çadırı kurdu

İSTANBUL’da 4 milyarlık gayrimenkul projesi geliştiren Dap Yapı, İstanbul dışındaki ilk projesi için İzmir’i seçti. Dap İzmir projesi için 36 bin ön talep alan şirket satış ofisinin kurulmasını beklemeden çadırdan satışa başlıyor. Alsancak ve Bornova arasında yer alan projede 31 ve 32 katlı iki blok ve 707 konut yer alacağını belirten oluşan Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “İstanbul Altunizade’de başlattığımız çadırdan satışı İzmire taşıdık. Yoğun ilgiyi görünce vakit kaybetmek istemedik. Atatürk Stadı’nın yanındaki proje alanına çadırı kurduk. Projeden 450 milyon lira hasılat bekliyoruz” dedi.

YÜZDE 50 İNDİRİM

Dap Yapı’nın davetlisi olarak gittiğimiz İzmir’de proje alanında bir araya geldiğimiz Yılmaz, yeni yatırımları hakkında bilgi verdi. İzmir’de tüketicinin karşısına sürprizle çıkmak istediklerini belirten Yılmaz, “Metrekare fiyatı olarak 8 ila 11 bin TL’den çıkmayı planlıyorduk. Ancak İzmir’de başka projelerde yapacağımız için konut alıcısına sürpriz yapmak istedik. Yüzde 50 indirimle metrekaresi 4 bin 500 lira ile satışa başlıyoruz. Daire fiyatları da 199 bin liradan başlıyor. Bu fiyat bölgedeki eski evlerden bile ucuz. Yüzde 30’unu indirimli sattıktan sonra fiyatlar kademeli olarak yükselecek” diye konuştu. Projenin mimarisi için de pazar araştırması yaptıklarını söyleyen Yılmaz, İzmirlilerin yaşam tarzına uygun balkonlu ve ferah daireler tasarladıklarını söyledi.

36 AY O FAİZ

Peşin alımlarda yüzde 8 indirim de uyguladıklarını söyleyen Yılmaz, “Yüzde 5 peşinle 36 aya kadar şirket içinde vade farksız ödeme seçeneği de sunuyoruz. İsteyen alıcı banka kredisiyle 120 aya kadar 0.99 faiz oranıyla da alım yapabilir. İzmir böyle fiyat görmedi. Hasılat paylaşımı arsayı uygun fiyatla aldığımız için bu kadar cazip fiyatla satışa çıkabiliyoruz” şeklinde konuştu.

İZMİR’DE BÜYÜYECEK

İzmir’in geçen yıl İstanbul’dan 19 bin göç aldığını belirten Ziya Yılmaz, şehirde nitelikli konuta ihtiyacın giderek arttığına dikkat çekti. Körfez geçiş yoluyla ulaşımın 3.5 saate ineceğini hatırlatan Yılmaz, çevre illerden de talep aldıklarını söyledi. İzmir’de yeni projeler de hayata geçireceklerini açıklayan Yılmaz, “Ankara, Bodrum ve İzmir odak noktamız” dedi.

SEKTÖRÜN ÖNÜ AÇIK

GEÇEN yıl ülke genelinde 1.3 milyon konutun satıldığın altını çizen Yılmaz, “Bu ülke ekonomisi darbeye rağmen büyüyor. İnşaat sektörü için de geçerli. Bu yıl sektörün yüzde 5 ila 10 büyümesi bekleniyor. İstanbul’da Validebağ projesinde kampanya yapıp 15 günde 500 milyon lira ciro yaptıysak bu sektörün önünün ne kadar açık olduğunun göstergesidir” diye konuştu.