Talabani’nin halefi Kosret Resul oldu

Eski Irak cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Partisi Genel Başkanı Celal Talabani’nin ölümünün ardından parti başkanlığına KYB Genel Sekreteri Birinci Yardımcısı Kosret Resul getirildi.
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