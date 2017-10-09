Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Talabani’nin halefi Kosret Resul oldu

    Talabani’nin halefi Kosret Resul oldu

    Hürriyet Haber
    09.10.2017 - 00:34 | Son Güncelleme:

    Eski Irak cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Partisi Genel Başkanı Celal Talabani’nin ölümünün ardından parti başkanlığına KYB Genel Sekreteri Birinci Yardımcısı Kosret Resul getirildi.

    1992 yılında Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosuna seçilmiş olan Resul, aynı zamanda IKBY Başkan Yardımcılığı görevini de yürütüyordu.

    Etiketler: Celal Talabani , Kosret Resul , gazetehaberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri