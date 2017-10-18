Talabani: "Kasım Süleymani önemli bir rol oynadı"

Talabani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli El-Hades kanalına verdiği demeçte, Süleymani'nin, Celal Talabani'nin taziyesine katılmak için Süleymaniye kentine geldiğini ve burada Talabani ailesi ile bir dizi görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

İranlı komutanın, kent ziyaretinin gizli tutulmadığını ve herkesin haberdar olduğunu belirten Talabani, "Elbette görüşmeler sırasında meydana gelen son gelişmeler de ele alındı çünkü Kasım, bölgedeki gelişmelerde önemli bir role sahip. Kendisinin gerçekten olumlu bir rolü var ve tavsiyelerde bulunuyor." dedi.

Talabani, Süleymani'nin KYB ile yaptığı görüşmede "Kerkük'e yasaların dönmesi, anlaşmaya varılması, ne olduğu tam olarak bilinmeyen referandumdan vazgeçilmesi" konularının ele alındığını aktardı.