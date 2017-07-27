MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Taksimetreyi açmayan şoföre bu ceza kesildi...

    Taksimetreyi açmayan şoföre bu ceza kesildi...

    Hürriyet Haber
    27 Temmuz 2017 - 17:02Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 17:02

    Edirne'de kullandığı takside müşterisinin talebine rağmen taksimetreyi açmadığı tespit edilen şoföre, Edirne Belediye encümen kararıyla 457 lira para cezası kesildi.

    Edirne’de taksiye binen müşteri iddiaya göre şoföre gideceği söyleyerek kapalı olan taksimetreyi açmasını istedi. Taksi sürücüsünün taksimetreyi açmayacağını söylemesi üzerine araçtan inmek isteyen müşteriden 6 lira indi-bindi ücreti alındı. Ticari araç müşterisi Edirne Valiliği ve Edirne Belediyesi şikayet hattına yazılı olarak başvuruda bulundu

    Yapılan incelemenin ardından belediye encümen kararıyla Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Edirne Belediyesi Taksi Belediye Yönetmeliğinin 18/19 maddesine aykırı davranış nedeniyle taksi sürücüsüne 457 lira para cezası kesildi. Edirne Belediye Başkanı CHP’li Recep Gürkan, halkın mağdur edilmemesi için denetimlerin devam edeceğini belirterek, "Edirne Belediyesi olarak gelen şikayetleri kısa sürede değerlendirip işlem yapıyoruz. Turizm kenti olan Edirne’de gelen misafirlerimizin en iyi şekilde ağırlamak ve şehrimizden memnun göndermek bizim en önem verdiğimiz konu. Halkınÿ mağdur edilmemesi için çalışmalarımız sürecek" dedi.

    Önceki günde Edirne Turizm Whatsapp İhbar Hattı’na yapılan ihbarda, bir lokantada 2 çorba 1 köfte siparişi vermek isteyen kişilere 2 porsiyon köfte yemeleri konusunda ısrar ettiği öne sürülen işyeri sahibine ’satıştan kaçınma’ içerikli 6ıncı maddesi gereğince 240 lira para cezası uygulanmıştı.

     

    Etiketler: Taksimetre , taksi , edirne
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri