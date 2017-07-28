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    Taksim'deki simge simitçi o anları anlattı

    Hürriyet Haber
    28 Temmuz 2017 - 12:52Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 13:14

    İstanbul'da dünkü şiddetli yağmur, dolu ve fırtına sırasında Taksim'den yansıyan bir görüntü çok konuşulmuştu. O görüntüde ekmek teknesini tutmaya çalışan bir simitçi vardı.

    Taksim'deki simge fotoğrafta yer alan simitçi ile konuştu.

    Simitçi Ali moraran kollarını gösterdi, "Tezgahı koruyordum uçmaması için, camların kırılmaması için tuttum. Vücudum çok acıyordu her tarafım acıyordu ama yapacak bir şey yok. Sonuçta ekmek kazanıyorum ben buradan. Tutmam lazımdı, bir yere kadar tuttum sonra kaçmak zorunda kaldım. Tezgah kırıldı şemsiye uçtu. Rüzgara karşı durmak çok zor. Daha önce böyle bir şey yaşmadım. Ama korumam lazım, ekmeğim peşindeyim.Simitler dün hep ıslandı, 150 tane. Bir daha olursa dayanamam, çok acı çektim. Sırtıma yaslanamıyorum. Uyuyamadım vallahi gece" dedi.

    'SAVAŞTAN KAÇIP GELDİM'

    Ali 3 yıl önce Suriye'deki savaştan kaçarak geldiğini, 2 yıldır Taksim'de simit sattığını söyledi.

    Taksimdeki simge simitçi o anları anlattı

    Taksimdeki simge simitçi o anları anlattı

    Taksimdeki simge simitçi o anları anlattı

     

     

    Etiketler: Taksim , simitçi , Ali
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