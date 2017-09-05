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    Taksim'de tinerciler kızıyla yürüyen babayı bıçakladı

    İHA
    05.09.2017 - 16:33 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 16:51

    Taksim'de tinerciler kızıyla dolaşan Suriyeli Muhammed A'yı para vermediği gerekçesiyle kızının gözleri önünde bıçakladı.

    Olay bugün saat 15.00 sıralarında Taksim Gezi Parkı merdivenlerinde meydana geldi.

    İddiaya göre Suriye uyruklu olduğu belirtilen Muhammed Ahmed, kızı İpek Ahmed'le parkta dolaşırken bir grup tinerci babadan para istedi. İsteklerine olumlu yanıt alamayan tinerciler, kızının gözleri önünde babaya saldırdı.

    Tinercilere kemerini çıkararak karşılık veren Ahmed aldığı bıçak darbesiyle kaçmaya başladı. Kızıyla birlikte Recep Paşa Caddesi'ne doğru kaçan baba, dayanamayarak yere yığıldı.

    Vatandaşlar polise ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, vatandaşlarla birlikte yaralı babaya ilk müdahaleyi yaptı.

    112 sağlık ekipleri ise ihbardan yarım saat sonra gelerek babayı ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı.

    Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.Olayın şokunu atlatamayan küçük kız babasının bıçaklandığını belirterek, "Benim babamdır. Zaten hasta" dedi.

    Gözyaşları içerisinde kalan küçük kız bir an olsun yaralı babasının elini bırakmadı.

    Etiketler: Taksim , tinerci , bıçaklama
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