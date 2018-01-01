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    Taksim'de tacizciler kıskıvrak...

    İHA
    01.01.2018 - 08:19 | Son Güncelleme:

    Taksim'de yılbaşı gecesi geniş güvenlik önlemleri alınmıştı. Tüm önlemlere rağmen iki ayrı olayda kadınları taciz eden 3 kişi gözaltına alındı.

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    • Taksimde tacizciler kıskıvrak yakalandı
    • Taksimde tacizciler kıskıvrak yakalandı
    • Taksimde tacizciler kıskıvrak yakalandı
    • Taksimde tacizciler kıskıvrak yakalandı

    İlk olarak akşam 21.30 sularında Cadde üzerinde yürüyen iki kadını taciz eden şahıs güven timleri tarafından kıskıvrak yakalandı. O anlar saniye saniye kameralarca kaydedildi. Gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürülürken, o anlar kameralarca kaydedildi.

    YENİ YILIN İLK ANLARINDA TACİZ REZALETİ

    Taksim'de yeni yılın ilk dakikalarında ise kalabalıktan faydalanan iki kişi iki kadını taciz etti. İki kadına yaklaşıp taciz etmeye kalkan tacizciler güven timleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Kadınlar, tacizcilere sert tepki gösterdi.

    Etiketler: yılbaşı , yeni yıl
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