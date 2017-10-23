Taksim'de şok iddia! Gençlere yaklaşık 50-100 lira teklif etti...

İHA'nın haberine göre Taksim Meydanı’nda gençlerin yanına yaklaşan bir adamın iltifatlar ettiği, ardından para teklif ederek görüşme talebinde bulunduğu öne sürüldü.









“Her buluşmamızda sana 50-100 lira para veririm”



Adamın konuştuğu bir genç, “Bana saçma sapan şeyler söyledi. Çok yakışıklısın, tatlısın dedi. Bana "Her buluşmamızda sana 50-100 lira para veririm" dedi. Ben de ona "Karşıdan baktığın zaman ben öyle birine benzemiyorum" dedim. Ondan sonra cep telefonumu istedi. Ben de vermeyince kalktı gitti” dedi.

Polis ekipleri yaşlı adamı yakalamak için çalışma başlattı.