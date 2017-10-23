Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Taksim'de şok iddia! Gençlere yaklaşık 50-100 lira teklif etti...

    Taksim'de şok iddia! Gençlere yaklaşık 50-100 lira teklif etti...

    İHA
    23.10.2017 - 10:38 | Son Güncelleme:

    Taksim Meydanı’nda takım elbiseli bir adamın, 18-20 yaşlarındaki genç erkeklerin yanına yaklaşıp iltifatlar ettikten sonra para karşılığında görüşme talebinde bulunduğu iddia edildi.

    İHA'nın haberine göre Taksim Meydanı’nda gençlerin yanına yaklaşan bir adamın iltifatlar ettiği, ardından para teklif ederek görüşme talebinde bulunduğu öne sürüldü.



    “Her buluşmamızda sana 50-100 lira para veririm”

    Adamın konuştuğu bir genç, “Bana saçma sapan şeyler söyledi. Çok yakışıklısın, tatlısın dedi. Bana "Her buluşmamızda sana 50-100 lira para veririm" dedi. Ben de ona "Karşıdan baktığın zaman ben öyle birine benzemiyorum" dedim. Ondan sonra cep telefonumu istedi. Ben de vermeyince kalktı gitti” dedi.

    Polis ekipleri yaşlı adamı yakalamak için çalışma başlattı.

    Etiketler: para teklifi , adam
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri