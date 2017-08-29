Taksim'de sandalyeler havada uçuşuyor!

Meteoroloji’nin uyarısının ardından İstanbul’un kuzeyinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Yağmur sularının metronun içine girmesini önlemek amacıyla kum torbaları kullanıldı. Yağıştan kaçan vatandaşlardan bazıları metro istasyonuna sığındı. İstanbul Boğazı ve çevresinde de etkisini arttıran kuvvetli yağış ve fırtına, Taksim Meydanı'ndaki kafelerdeki sandalyeleri havada uçuşmasına neden oldu.



Bu arada, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları, bina girişleri ve iş yerlerine girerek yağıştan korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, bazı binaların bodrum katlarında da su baskını yaşandı.









