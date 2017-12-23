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    Taksim'de olaylı alem! Polisten kaçarken kendi kazdığı çukura düştü

    İHA
    23.12.2017 - 10:25 | Son Güncelleme:

    İstanbul Taksim İstiklal Caddesi’nde bir gece kulübünde eğlendikten sonra hesaba itiraz eden şahıs elinde tabancayla geri geldi. İstiklal Caddesi'ndeki düzenleme çalışmasında taşeron olarak çalışan şahıs kazılan yola takılarak düştü.

    Olay Örs İş Merkezi’nde bulunan bir gece kulübünün önünde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, İstiklal Caddesi düzenleme çalışmasında taşeron olarak çalışan A.Y, 2 kadınla birlikte gece kulübünde sabaha kadar eğlendi. A.Y. gece kulübünden çıkarken hesap yüklü geldi. Bu duruma sinirlenen alkollü şahıs mekandan çıktı ve yarım saat sonra elinde tabancayla geri geldi.

    KENDİ KAZDIĞI ÇUKUR

    Alkollü şahıs, İstiklal Caddesi’nde mekanın önüne gelerek havaya ateş açtı. Yaşanan paniğin ardından olay yerinden kaçan A.Y. cadde üzerinde çalışmadan dolayı kazılan yola takılarak düştü. Yaralanan şahsa çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Silah seslerinin duyulmasının ardından ihbarları değerlendiren polis ekipleri, olay yerine çok sayıda Özel Harekat polisi sevk etti. Polis ekipleri konuyla çalışma başlattı.

    Öte yandan yaralı şahıs yerde yatarken cadde üzerinde yol yapım çalışmalarının devam ettiği görüldü. Yaralı şahsın yanına gelen işçiler, saldırganın beraber çalıştıkları A.Y. olduğunu tespit etti. Yaralı şahıs, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

    Etiketler: Taksim , Alem
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