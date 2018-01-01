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    Çatıda yangın alt katta gece kulübü sırası

    DHA-İHA
    01.01.2018 - 00:12 | Son Güncelleme:

     Beyoğlu Sıraselviler Caddesi üzerinde bir binanın çatı katında şömineden çıktığı iddia edilen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yeni yıla girildiği sırada çıkan yangına aldırış etmeyen bazı vatandaşlar binanın en alt katındaki gece kulübüne girmeye çalışması ilginç görüntüler oluşturdu.

    Taksim Sıraselviler Caddesi'nde altı katlı binanın çatı katında yeni yıla girilen ilk dakikalarda iddiaya göre şöminenin tutuşmasıyla yangın çıktı. Yangına Beyoğlu, Şişli ve Fatih itfaiye grupları müdahale etti.

    SÖNDÜRÜLDÜ

    Çatı katı alev alev yanarken, binanın en alt katında bulunan gece kulübüne yangına aldırış etmeyen bazı vatandaşlar girmeye çalıştı. Bu sırada ilginç görüntüler oluştu. Öte yandan binada bulunan yaşlı bir kadın dumandan etkilendi. Yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

    Etiketler: yılbaşı , Yılbaşı
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