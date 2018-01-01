Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Taksim’de hayat normale döndü

    Taksim’de hayat normale döndü

    Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul (DHA)
    01.01.2018 - 08:03 | Son Güncelleme:

    YILBAŞI kutlamaları için Taksim ve çevresinde alınan tedbirler sabahın ilk saatlerine kadar devam etti. Polis ve itfaiye ekipleri sabah saat 06:00 sıralarında Taksim Meydanı’ndan ayrıldı.

    Taksim Meydanı ve çevresinde yılbaşı kutlamaları için alınan tedbirler sabah saat 06:00’ya kadar devam etti. Taksim Meydanı’nda bu yıl resmi kutlama yapılmamasına rağmen kutlamaların en yoğun olduğu nokta Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi oldu. Polisin yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan kutlamaların ardından güvenlik tedbirleri sabah saat 06:00’a kadar devam etti.

    TAKSİM’DE HAYAT NORMALE DÖNDÜ

    Taksim Meydanı ve Çevresinde bulunan güvenlik güçlerinin ayrılmasının ardından bölgede hayat normale dönerken, Taksim Anıtı’nın etrafındaki bariyerler ise henüz kaldırılmadı.

    Taksim’de hayat normale döndü

     

    Etiketler: yeni yıl
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri