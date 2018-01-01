Taksim’de drone-savar

Polis ve jandarma vatandaşları tek tek arayarak Taksim Meydanı’na alırken önlem olarak özel eğitimli köpekler ve drone-savar da kullanıldı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı. Yüksek çözünürlüklü kameralarla Taksim Meydanı’nın her bir noktası gözetlendi. Saatler gece yarısına yaklaştığında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkartıldı. İstanbul Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan saat 23.00 sıralarında Taksim Meydanı’na gelerek önlemleri denetledi ve görevdeki polislerin yeni yılını kutladı. Güvenlik önlemleri çerçevesinde bomba ve terör konusunda özel eğitimli Akbaş ve Sivas Kangal köpekleri ilk defa Taksim’de görev aldı. Jandarma ekipleri de ASELSAN yapımı drone-savar ile Taksim’de olası bir saldırıya karşı hazır bekledi. Taksim Meydanı’nda itfaiyeciler ve kirpi araçlarıyla Özel Harekât polisleri de nöbetteydi.

NİŞANTAŞI BOŞTU

Şişli ve Beşiktaş’ta yeni yıl kutlamalarının yasaklanması nedeniyle İstanbullular bu ilçeleri tercih etmedi. Her yıl binlerce kişinin doldurduğu Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi boş kaldı. Beşiktaş-Ortaköy hattında gece boyunca yoğun trafik oluştu. Geçen yıl Ortaköy’de yaşanan silahlı saldırının ardından bu bölgede tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Ekipler eğlence mekanlarının önünde nöbetteydi.

TEBLİĞCİLER DOLAŞTI

Cüppeleri ve uzun sakallarıyla dikkat çeken tebliğciler de yılbaşı gecesi sokaklardaydı. İlk önce Karaköy’de görülen tebliğciler vatandaşlara yılbaşı kutlamalarını eleştiren broşürler dağıttı. Tebliğciler daha sonra İstiklal Caddesi’nde görüldü. Bu kişilere polisler engel oldu.