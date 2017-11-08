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    Taksiden inip denize doğru koştu...

    Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)
    08.11.2017 - 13:12 | Son Güncelleme:

    Sarıyer’de denize atlayan genç kadını balıkçılar kurtardı

     Taksi ile Rumeli Hisarı önüne gelen genç kadın, taksiyi durdurarak kendini denize attı. Denizde çırpınmaya başlayan kadını etraftaki balıkçılar kurtardı.

     

     Olay, Sarıyer Rumeli Hisarı önünde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Şişli’den taksiye binen Zehra K. (21) Rumeli Hisarı önüne gelince taksiden indi. Birden koşmaya başlayan kadın, kendini boğazın serin sularına bıraktı. Ne olduğunu anlayamayan taksi şoförü Nizam Kadıoğlu, genç kadının peşinden koşsa da yetişemedi. Taksi şoförü, genç kadının suda çırpındığını görünce etraftaki balıkçı teknelerinden ve sabah koşusu için sahile gelenlerden yardım istedi. Bir yandan da olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi çağırdı.

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , istanbul , boğaz , gazete haberi
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