Taksi şikayet hattı! Taksi ücreti hesaplama ekranı

Taksi ücreti hesaplama işlemi ve taksi şikayet hattı, İstanbulluların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Mesafeler arasında ne kadar ücret ödeyeceğini öğrenmek isteyen vatandaşların sorguladığı taksi ücreti hesaplama ekranı dışında taksi şikayet hattı da merak edilen bir diğer konu oluyor. Peki, taksi şikayet hattı nedir nasıl ulaşılır? İşte, her iki konunun tüm detayları

TAKSİ ŞİKAYETİ NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Taksi şikayet işlemi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ALO 153 hattı üzerinden gerçekleştiği gibi sosyal medya, Beyazmasa uygulaması, yüz yüze başvuru, SMS ve faks yoluyla da alınabilmektedir.

Taksi şikayeti için aradığınız ALO 153 hattında adımlar şu şekilde işlemektedir;

*Vatandaş dinlenir. Problem ve kaynağı tespit edilir.

*Belirlenen problem, kayıt altına alınır.

*Problem ile ilgilenen müdürlüğe iletilir.

*Başvuruyu alan müdürlüğün, çözüm üretme süreci başlar.

*Müdürlüğün onaylanan çözümü vatandaşa bildirilir.

*Vatandaş dinlenir. Problem ve kaynağı tespit edilir.

*Problem sonuca ulaştırılır.

TAKSİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Taksi ücreti hesaplama işlemi, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası internet sitesi üzerindne kolayca hesaplanabilmektedir. Ücret cetveli olarak yer alan ekranda semt adı girilmeden önce ilçe adı yazılmadır. Örnek: Şişli Mecidiyeköy, Beyoğlu Karaköy...

TAKSİ ÜCRETİ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

• Harita üzerindeki yeşil renkli A ve B işaretlerini başlangıç ve bitiş noktalarını gitmek istediğiniz yeri işaretleyerek de yaklaşık ücreti öğrenebilirsiniz.

• İki nokta arasındaki en kısa mesafenin kullanılıp sonuçlarının getirildiği ücret cetvelinde, trafik yoğunluğu, bekleme süresi vb. diğer durumların etkileri dahil edilmemiştir.

• Hesaplanan değerler yaklaşık sonuçlar getiriyor olup, doğru olmama ihtimali vardır.

• Hesaplamada uygulanan tarife mevcut İstanbul il sınırları içerisinde yürürlükte olan taksi ücret tarifesidir. (Açılış: 3,45; km: 2,10)

• Listelenen değerler kullanıcıların fikir edinmesi içindir.

• Sonuçlardan İTEO hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.