Taksi ile geldiler, otomobili çalıp kaçtılar

Olay, Geçtiğimiz Salı günü Florya, Şenlikköy Mahallesi’nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen iki şüpheli, daha önce belirledikleri adrese taksiye geldi. Taksiden inen iki kişi önce apartman ön kapısını daha sonra dairenin kapısını açtılar.

Ev sakinlerinin uyuduğu sırada eve giren iki hırsız apartmanın önünde bulunan lüks otomobil ve evin anahtarını alarak dışarıya çıktı. Dairenin kapısını dışarından kitleyen hırsızlar ev sahibine ait lüks otomobili çalarak kayıplara karıştı. Otomobili çalınan Mehmet Okatan uyanıp evinin girişindeki masada otomobilin anahtarını olmadığın fark edince dışarıya çıkmak istedi ancak kapının kilitli olduğunu fark etti. Apartmandaki komşularından ve polisten yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı çilingir yardımıyla açtırdı. Polisin yaptığı incelemenin ardından otomobilin 2 hırsız tarafından çalındığı anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anı ise apartmanın güvenlik kameralarına tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde apartmanın bulunduğu sokağa bir taksi geliyor. Apartmanı önünde duran taksi sokakta bir sürede durup daha sonra sokaktan çıkıyor. Taksiden inen kapşonlu ve elleriyle yüzünü kapatan iki kişi apartmanın önüne geliyor. Apartmanın dış kapsını açan şüpheliler içeri giriyor. Bir süre sonra çıkan hırsızlar aldıkları anahtarla lüks otomobilin kapısını açarak araca binip hızla uzaklaşıyor.

"OTOMOBİLİN DEĞERİ YAKLAŞIK 100 BİN LİRA"

Arabası çalınan Mehmet Okatan, "Salı günü sabaha karşı saat 03.00 sıralarında içerinden bir ses geldi. Seslerini duyunca kapıyı dışarıdan kilitlediler. Kapıyı kilitlediklerinden dolayı biz bir şey yapamadık. Dışarıya çıkamadık. Polise haber verdim. Arabamın anahtarını alıp kaçırdılar. Arabamın değeri yaklaşık 100 bin liraydı. Bu hırsızlık konusu mahallemizde sürekli var. Polis ekiplerin gerekeni yapması istiyorum" diye konuştu.