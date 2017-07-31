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    Taksi duraklarında mobil uygulama hizmeti: @taksi

    Hürriyet Haber
    31 Temmuz 2017 - 08:32Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 08:32

    İstanbul'da uygulamaya giren yeni mobil taksi uygulaması @taksi, Atatürk Havalimanı'nda görev yapan taksicilere tanıtıldı.

    Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi toplantı salonunda taksicilere yönelik toplantı öncesinde gazetecilere açıklama yapan @taksi Yönetim Kurulu Başkanı Birtan Papuçcu, 2 yılı aşkın bir zamandır bu proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.

    Uygulamanın en yakın taksiciyle en yakın yolcuyu buluşturan bir uygulama olduğunu belirten Papuçcu, yolcuların akıllı telefonlarına indirdikleri uygulamayla taksi çağırabileceklerini ve ödemelerini de nakit veya kredi kartı ile yapabileceklerini aktardı.

    "Uygulama taksi duraklarını da kapsayacak"

    Papuçcu, uygulamanın taksi duraklarını da kapsayacağını ifade ederek, "Şu an duraklar yolculara kredi kartı ile hizmet sağlayamıyor. Biz ise bu konuda duraklara destek olacağız. Çok basit bir sistemde, kendi yönetebilecek, müşterilerine hizmet sunacak. Şu ana kadar duraklarda hiç yapılmamış bir uygulama. Uygulamayla taksicilerin sıkıntılarını hafifletmek istiyoruz. İlk etapta 2 bine yakın taksici ile hizmet vermeye başladık." ifadelerini kullandı.

    Uygulamayla ülke ekonomisine katkı sunmayı amaçladıklarını dile getiren Papuçcu, İstanbul'un ardından başta büyük şehirlerden başlamak üzere tüm illerde de uygulamayı hizmete sunacaklarını dile getirdi.

    Papuçcu, "1 yılın sonunda da 3 Avrupa ülkesinde bulunma hedefimiz var. Avrupa'da çok Türk taksici var ama bir Türkçe mobil taksi uygulaması yok." dedi.

    "Yolcu memnuniyeti arttırılsın"

    Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can da havalimanında 2 bin taksicinin çalıştığını belirterek "Teknolojik gelişmelere ve uygulamalara karşı değiliz. Varsa bu işin tekelleştirilmesine karşıyız. Rekabet olmalı ki taksiciler de yolcular da kazansın. Yolcu memnuniyeti arttırılsın." ifadelerini kullandı.

    Etiketler: @taksi , uygulama , taksi durağı , taksi
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