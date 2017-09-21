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    Taksi durağının gözdesi üniversiteli 'Şoför Fatma'

    Hürriyet Haber
    21.09.2017 - 16:47 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 16:47

    Muğla’da yüksek lisans öğrencisi 24 yaşındaki Fatma Aysu, baba mesleği taksi şoförlüğü yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor.

    Muğla’nın Fethiye ilçesinde, yüksek lisans öğrencisi 24 yaşındaki Fatma Aysu, yazın yaptığı baba mesleği taksi şoförlüğüyle müşterilerinin gözdesi haline geldi.

    TAKSİ ŞOFÖRLÜĞÜ ÇOCUKLUK HAYALİYMİŞ

    Aysu, iki yıl önce üniversiteden mezun olduktan sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi'nde yüksek lisans yapmaya başladı. Çocukluk hayali baba mesleği taksi şoförlüğü için dört ay önce direksiyona geçen Aysu, sabahın erken saatlerinde temizlediği taksisiyle durağa gidiyor. Günde 8 saat direksiyon sallayan Aysu, aile bütçesine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

    Kısa sürede herkes tarafından aranan şoför haline gelen Fatma Aysu, şoförlüğü severek yaptığını söyledi. Trafikte zaman zaman zor anlar yaşasa da bu durumu hiç sorun yapmadığını aktaran Aysu, müşterilerinin çoğunun kendisini direksiyonda görünce çok şaşırdığını dile getirdi. Taksiye binenlerin kendisiyle seyahat etmekten keyif aldığını ifade eden Aysu, şunları anlattı:

    "Bunu sadece iş olarak görmüyorum. Farklı insanlar tanıyıp, onlarla iletişim kuruyorum. Bilmediğim yerleri görme fırsatı yakalıyorum. Yolcular benimle kendilerini güvende hissediyor. Bana emanet ettikleri çocuklarını, istedikleri adrese götürüyorum. Araç kullanmayı hobi olarak görüyorum. Özellikle benimle fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor. Beni ’Şoför Fatma’ olarak çağırıyorlar."

    Etiketler: Taksi , şoför , Üniversite
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