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‘Taklitçi’ diyenlere sert cevap

Hürriyet Haber
18.10.2017 - 10:00 | Son Güncelleme:

Özellikle mobil ürünlerinde yenilikçi davranmadığı ve rakiplerini taklit ettiği gerekçesiyle eleştirilen Apple, söz konusu iddialara sert yanıt verdi. Apple servis şefi, her 2 ayda bir yenilikçi ürün beklemenin yanlış olduğunu açıkladı.

ABD’li teknoloji devi Apple, ürünlerinde yenilik yapmadığı gerekçesiyle pek çok kişi tarafından eleştiriliyor. Özellikle iPhone 7 ve iPhone 8’in işlemci ve kamera dışında hiçbir yenilik getirmediğini savunan kullanıcılar, Apple’ın bu anlamda rakiplerinin gerisinde kaldığını düşünüyor.

 Yeni Şafak'ın haberine göre Apple ise böyle düşünenlerin tam aksi görüşte. Apple servis şefi Eddy Cue, Apple’ın aslında yenilikçi olduğunu, rakiplerinin gerisinde kalmadığını ve onların özelliklerini kopyalamadığını açıkladı.

 Apple’ın servis şefine göre Apple ‘inanılmaz derecede yenilikçi’ bir şirket:

 Öncelikle iPhone 10 yaşında. iPhone’un sonrasında iPad’i ve sonrasında Apple Watch’ı piyasaya çıkardık. Yani yenilikçi olmadığımız konusuna kesinlikle katılmıyorum.

Bu süreçte Mac, iOS ve MacOS kanadında yaptıklarımızı ve sektördeki konumumuzu hesaba katmıyorum bile. Zaman içinde yaptığımız cihazlara bakarsanız ne kadar çok olduğunu görürsünüz. Her yıla yeni bir ürün gözüyle bakıyorsunuz. Fakat öyle değil. Her 2 ayda veya 6 ayda bir yenilikçi ürün yapamazsınız. Bu zaman alır.

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