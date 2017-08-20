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    Takla atan otomobil yandı; 1 ölü, 5 yaralı

    Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
    20 Ağustos 2017 - 08:38Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 08:38

    KONYA’da kontrolden çıkan otomobilin takla atıp, yanması sonucu meydana gelen kazada 6 yaşındaki Ahmet Karagöz öldü, 5 kişi de yaralandı.

    Kaza, saat 01.00 sıralarında Konya-Karaman karayolunun 25’nci kilometresindeki Çarıklar Mevkii’nde meydana geldi.Çumra İlçesi’nden ilmerkezinegelen Ramazan Karagöz, yönetimindeki 42 SN 526 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirince araç takla atıp, şarampole düştü. LPG’liotomobil daha sonra yanmaya başladı. Kazada sürücü Karagöz ile araçta bulunan Eyüp, Hüdaverdi, Salih, Muhammed Ali ve Ahmet Karagöz yaralandı. İhbar üzerineçok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hemen müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleleri ardından ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet Karagözyapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılarıntedavisine ve soruşturmaya devam ediliyor.

    Etiketler: Konya , Araba , Yangın
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