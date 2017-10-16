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    Takla atan cipteki iş adamı öldü

    Yaşar ANTER/BODRUM, (DHA)
    16.10.2017 - 12:42 | Son Güncelleme:

    Bodrum’da, işadamı 61 yaşındaki Aslan Kesepara, kontrolden çıkan cipinin takla atması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.

    Kaza, bu sabah, Ortakent Yahşi Mahallesi Kavşağı’nda meydana geldi. Oto galeri işletmeciliğiyle gayrimenkul şirketi yöneticiliği yapan Aslan Kesepara, seyir halindeyken, 48 UB 853 plakalı cipinin direksiyon kontrolünü yitirdi. Takla atan cipin sürücüsü Kesepara, kaza yerinde öldü.

    Takla atan cipteki iş adamı öldü

    Aslan Kesepara’nın katıldığı ulusal ve uluslararası tavla turnuvalarında derecelerinin bulunduğu belirtildi. Kesepara’nın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

     

    Etiketler: bodrum
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