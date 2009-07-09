Takke düştü kel göründü…

Zaman zaman talihsiz açıklamalarda bulunsa da tartışmasız başarılı bir başkan...

Futbolun idarecilik tarafında nirvanaya ulaşmış durumda...

Koskoca Sakarya, Kocaeli, Malatya gibi şehir takımları bu ligde asansör takım olmuşken, İzmir'den tek bir takım yıllardır Süper Ligde mücadele edemezken onun 'Gençleri' aralıksız 20 sezondur 1. ligde mücadele ediyor...

Kısıtlı bütçe ile 2 takımını birden Süper Lig'e çıkarabilecek kadar da “dahi”... Fatih Kaya yazıyor



Dün, gün yüzüne çıkan Kayserispor - Gençlerbirliği arasındaki Troisi savaşından sonra ilk olarak aklıma Mehmet Topuz sürecinde Kayserisporlu yöneticilerin etik söylemleri geldi.

Akıllara da gelmek zorunda... 2 hafta boyunca etikten dem vurup böyle bir transfere kalkışmak ya acemiliktir ya da kurnazlık.

Geçelim asıl meseleye…

Bu transferde 2 tane sonuç ortaya çıkıyor.

Birincisi; Yıllardır Anadolu içindeki yakınlık, kardeşlik duygusu külliyen yalanmış...

İkincisi; Başkan Cavcav'ın takındığı tavır ve bu tavırdan çıkarılması gereken ders.



Kayseri cephesi, sözleşmesi olmasına rağmen Gençlerbirliği yöneticilerine sorma gereksinimi bile duymadan... "Madde var" diyerek Troisi'nin sözleşmesini sonlandırıyor ve 4 yıllık imza attırıyor. İlişkiler ne kadar sağlamdır bilemem tabi de en azından nezaketen sorulur böyle bir işe kalkışılacağı... Zaten öyle bir madde varsa ve futbolcu Kayserispor’da oynamak istiyorsa, Gençlerbirliği nasıl engel olacak ki bu duruma?

Demek ki canlı yayında "biz Anadolu çocuğuyuz" söylemiyle olmuyormuş bu işler...



Konu ile ilgili son sözü söyleyen Başkan İlhan Cavcav; " Dedik ki, eğer yarın ana sözleşme yapılana kadar, siz bu imzadan vazgeçerseniz 1 milyon dolar tazminat ödersiniz. Ş ayet biz bu işten vazgeçersek biz de sana 1 milyon dolar tazminat öderiz. Bu yaptığımız bir protokoldür, bir sözleşme değil. Ertesi gün futbolcuyla noter huzurunda yapılan sözleşmede, özel hükümler ve diğer şartlar altında hepsi yazılmış, Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri tarafından da tasdik edilmiştir.”

Aslında başkandan şu soruyu sormasını da beklerdim...

Mademki bu fesih maddesi vardı. Neden 4 gün beklediniz.

Bu maddeyi herhalde karınca duası gibi yazmışlar. 4 günde anca çözüldüğüne göre...

Ne olursa olsun, bu yapılanlar doğru mudur? Kayserispor yönetiminin düşünmesi lazım...



Olayın birinci sonucu budur...



Gelelim ikinci sonuca; Başkan Cavcav'ın takındığı tavır ve bu tavırdan çıkarılması gereken ders.

Başkaları gibi FİFA'ya gideriz TFF'ye başvururuz demiyor. Gidiyor.

Aynı zamanda "getirsinler 5 milyon Avromuzu Troisi'yi alsınlar" diyerek Kayserispor'a açık kapı bırakıyor. Nefret ve kin gütmeden… Etik(!) metik zırvalarına girmeden...

Gayet medenice açıklamalarını yapıp aynı zamanda "Troisi'nin akılını çeldiler" diyerekten rakibini kınıyor.



İnanın bu Troisi olayı Topuz olayından daha ciddi bir durum...

Belki başka bir başkan olsaydı söylemlerle yer yerinden oynamıştı.

Bir de İlhan Cavcav'a bakıyoruz... Rakibine saygısızlık etmediği gibi kulübünün de menfaatlerini koruyor...

Şimdi kamuoyu bir Topuz olayı geçirdi, bu olay da ortada?

"Mehmet'i kandırdılar", "zorla forma giydirdiler", "bizimle konuşmadılar" diye ortalığı ayağa kaldıranların diğer yüzünü görüyoruz.

Hani bir deyim vardır, takke düştü kel göründü. O hesap…



FK