'Takipsizlik' ayıklaması

Özellikle FETÖ ile mücadelede, asılsız ihbarlar ve savcıların verdiği takipsizlik kararlarının kişisel dosyalardaki varlığı gerekçe gösterilerek vatandaşların mağdur edilmesine ilişkin örnekler Bakanlar Kurulu’nun gündemine gelmiş, Hürriyet de Başbakan Binali Yıldırım’ın bu konuda gerekli çalışmaların yapılması yönündeki talimatını haberleştirmişti.



OHAL gerekçe gösterilerek, herhangi bir suç unsuru olmamasına rağmen ‘yasak ve kısıtlılık’ uygulandığına ilişkin vatandaşların şikâyetlerinin ortadan kaldırılması için çalışma başlatıldı.



- Buna göre, belediye başkanları ve haklarında suçlama bulunmayan işadamlarının yurtdışına çıkışlarda yaşadıkları sınırlama ve yasaklar kaldırılacak. Şirketler üzerinde konulan tahditler gözden geçirilecek.



- Sistemdeki en büyük tıkanıklığın FETÖ ve PKK terör örgütleriyle mücadele sürecinde savcılıklara yapılan asılsız ihbarlar olduğu öğrenildi. Savcılar takipsizlik kararı verse dahi, bilgi talep edildiğinde kişilerle ilgili dosyaların, Emniyet ve MİT tarafından paylaşıldığı ve kamu kurumlarının da OHAL gerekçesiyle bunları işleme aldığı belirlendi. Hükümet, asılsız ihbarlar ve takipsizlik kararlarının ‘ceza’ gibi kullanılmaması için dosyalardan ayıklanması talimatı verdi. Vatandaşlarla ilgili Emniyet ve MİT’ten bilgi istendiğinde, bu kararlar dosyalara konulmayacak.



- Akrabalık ilişkileri nedeniyle birçok kişinin kamudaki işlerinde engellemeyle karşılaştıkları belirtildi. Buna ilişkin önlem alınması da planlandı.



- Ekonomik düzenlemelerin KHK ile yapılmasının güven ortamının zedelenmesine neden olacağı dile getirildi. Başbakan Yıldırım’ın ilgili bakanlara uyarıda bulunduğu da ifade edildi.



