FenerbahÃ§e takÄ±m olamamanÄ±n, takÄ±m karakterini gÃ¶sterememenin cezasÄ±nÄ± Ä°nÃ¶nÃ¼â€™de BeÅŸiktaÅŸâ€™a karÅŸÄ± Ã§ekti. Bu sezonki en kÃ¶tÃ¼ maÃ§Ä± deÄŸildi sarÄ± lacivertlilerin ama en zayÄ±f oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§tÄ±. Ã–zellikle ikinci yarÄ± geri dÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra maÃ§Ä± Ã§evirebilecek isteÄŸi de azmi de gÃ¶steremediler. Birim olarak hareket edemediler. Ligin en az gol yiyen iki takÄ±mÄ±nÄ±n maÃ§Ä±nÄ±n yakÄ±n ve hassas dengelerle geÃ§eceÄŸi belliydi. FenerbahÃ§e oyununu gol yememek ve geri dÃ¼ÅŸmemek Ã¼zerine kurmuÅŸtu, en korktuÄŸu ÅŸey baÅŸÄ±na geldikten sonra bir daha da arkasÄ±na bakmadan soyunma odasÄ±na dÃ¶ndÃ¼.Â

Edip Uras yazÄ±yor

Ä°lk yarÄ±da maÃ§ beklenen tempoda gitti. BeÅŸiktaÅŸ Ã¼stÃ¼ste ataklarla baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±, FenerbahÃ§e gol yemeden atlattÄ±ÄŸÄ± dakikalardan sonra dengeyi kurdu, direk de dahil olmak Ã¼zere kullanamadÄ±ÄŸÄ± pozisyonlarla birlikte ilk yarÄ±yÄ± tamamladÄ±. Orta alanda Ã¶nceleri arka arkaya top kayÄ±plarÄ±yla BeÅŸiktaÅŸâ€™a Ã§ok rahat oynama fÄ±rsatÄ± veren sarÄ± lacivertliler ilk Ã§eyrekten sonra Emre ve Christianâ€™la orta alana hakim oldular, Topuz ve Santosâ€™un vasat oyunlarÄ±na raÄŸmen ileri toplar taÅŸÄ±dÄ±lar ve gol bÃ¶lgelerine yakÄ±n durdular. Bekledikleri ve Ã¼zerine yatabilecekleri bir sayÄ± bulamadÄ±lar, devre arasÄ±ndan ikinci yarÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nda aynÄ± oyunu devam ettirme niyetindeydiler.Â

Finkâ€™in attÄ±ÄŸÄ± gÃ¼zel gol ve rahat vuruÅŸta bir Ã¶nceki pozisyonda Emreâ€™nin gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ sarÄ± kart ve geÃ§irdiÄŸi sakatlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n rolÃ¼ bÃ¼yÃ¼ktÃ¼. Geri dÃ¼ÅŸÃ¼lmemesi gereken bir maÃ§ta, maÃ§Ä± kontrol altÄ±nda sanarken yediÄŸi gol FenerbahÃ§eâ€™yi Ä°nÃ¶nÃ¼â€™de Ã§Ä±rÄ±lÃ§Ä±plak bÄ±rakÄ±verdi.

Konsantrasyon eksikliÄŸi, hemen bir dakika sonrasÄ±nda Luganoâ€™nun Boboâ€™nun dÃ¶nmesine fazlasÄ±yla kolay izin vermesine yol aÃ§tÄ±. O da ikinci gol ve perdenin inmesi ile aynÄ± anlamdaydÄ±.

Ã–zellikle takÄ±m karakteri bu gibi durumlarda ortaya Ã§Ä±kar. Veya tam tersi. Bu gece tam tersi ortaya Ã§Ä±ktÄ±: FenerbahÃ§e maÃ§Ä± geri alabilecek Ã¶zellikleri gÃ¶steremedi. Ãœstelik takÄ±m olarak tel tel daÄŸÄ±ldÄ±, KazÄ±mâ€™Ä±n sorumsuzluklar zincirine eklediÄŸi son halka FenerbahÃ§eâ€™nin zaten sÃ¶nmek Ã¼zere olan umitlerine son suyu dÃ¶ktÃ¼. Ofsayttan gelen Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gol, gelemeyen dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ ve beÅŸinci gollerin o dakikadan sonra puan tablosundaki rakamlarÄ± deÄŸiÅŸtirmekten baÅŸka fonksiyonu olamazdÄ±.

FarklÄ± skora bakÄ±p kimse kendini kandÄ±rmasÄ±n. BeÅŸiktaÅŸ normal oyunlarÄ±ndan daha iyi deÄŸildi, FenerbahÃ§e de diÄŸer maÃ§larÄ±na gÃ¶re Ã§ok kÃ¶tÃ¼ deÄŸildi. 55â€™e kadar Ã§ok hassas dengelere baÄŸlÄ± maÃ§, Emreâ€™nin sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle ufak bir dengesizlikte Fenerâ€™i geri dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼nce maÃ§Ä±n terazisi BeÅŸiktaÅŸ lehine dÃ¶nmesidir sadece. DolayÄ±sÄ±yla Ã¶zellikle geri dÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra FenerbahÃ§eâ€™nin gÃ¶steremediÄŸi takÄ±m karakterinden BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n akÄ±llÄ±ca faydalanmasÄ± 3-0â€™lÄ±k net skoru bu sezon fikstÃ¼rÃ¼ne taÅŸÄ±mÄ±ÅŸ oldu.Â

FenerbahÃ§e iÃ§in tehlikeli olan oyun iÃ§inde dÃ¼ÅŸtÃ¼kleri zaaflardan Ã§ok, takÄ±m olamama sorununu iyi deÄŸerlendirememek. Ä°ÅŸler iyi giderken takÄ±m olabilmek Ã§ok zor deÄŸil, ekip olmanÄ±n gerÃ§ek sÄ±navÄ± iÅŸler sarpa sardÄ±ÄŸÄ±nda ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. Bu konuda FenerbahÃ§e fena halde sÄ±nÄ±fta kalmÄ±ÅŸ durumda. TakÄ±mdan bahsederken ÅŸahÄ±slara â€˜suÃ§lu, ayaÄŸa kalkâ€™ muamelesi yapmamak, FenerbahÃ§e futbol takÄ±mÄ±nÄ±n geÃ§en sezonun baÅŸÄ±ndan beri en tepeden aÅŸaÄŸÄ±ya bÃ¼rÃ¼nemediÄŸi â€˜takÄ±mâ€™ kimliÄŸini gerÃ§ek sorun olarak masaya yatÄ±rabilmek gerekli. Ä°nÃ¶nÃ¼â€™den Ã§Ä±kan hezimetin belki de en faydalÄ± yÃ¶nÃ¼ bu olabilir.

