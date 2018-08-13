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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Advertorial>Takım Elbisede %70’e Varan İndirim

Takım Elbisede %70’e Varan İndirim

13.08.2018 - 09:57 | Son Güncelleme:

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80 yılı aşkın geçmişiyle, her sezonda kendini yenileyen her kesime ve her yaşa hitap eden farklı tasarımlarla erkek giyim modasına yön veren Kiğılı, bu sezon da birbirinden özel tasarımlarla müşterileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Özellikle bu sezonda öne çıkan takım elbise modelleriyle alıcıları için özel tasarımlar üreterek müşterilerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılıyor.

Takım Elbisede %70’e Varan İndirim

İş hayatımızda yoğun olarak kullandığımız takım elbiseleri, tasarımları ve rahatlığı sayesinde yorucu iş ortamında sizi en rahat şekilde idare edebilecek ve prestijli bir görünüm elde etmenizi sağlayacak slimfit takım elbise modelleri ve dar kesim takım elbise modelleri üreterek müşteri memnuniyetini en iyi şekilde karşılamaktadır. Kaliteli çizgileri ve özellikle üzerinize göre en uygun olacak şekilde farklı kalıplara sahiptir. Vücudunuza uyan ve en güzel şekilde taşıyacağınız tasarımları özel günler ve davetlerde de giyebileceğiniz şıklıktaki modelleriyle her zaman kullanabilirsiniz. Kığılı takım elbise modelleri, ürettiği ürünlerle hem şık hem de spor dokunuşlara yer vererek her yaşa uygun şekilde üretilmektedir.

Her Kesime Hitap Eden Takım Elbiseler

Kiğılı takım elbise alanında her sezon kendini yenileyen ve farklı tasarımlar ortaya koyarak kendini en iyi şekilde temsil eden tasarımlara imza atmaktadır. Özellikle takım elbise alanında çok fazla çeşit ve her kesime hitap eden modeller üreterek her tarza uygun tasarımlar ortaya çıkarmaktadır. Farklı renk ve model seçenekleri sayesinde takım elbise giyeceğiniz ortama en uygun olan modeli kolayca seçmenize olanak sağlamakta ve uygun fiyatları sayesinde her bütçeye uygun olarak ihtiyaçlarınızı size en uygun şekilde karşılamaktadır.

Takım Elbisede %70’e Varan İndirim

Uygun Fiyata Prestijli Görünümler

Kiğılı, ürettiği her üründe özellikle kaliteyi ön plana çıkararak daima adından söz ettirmeyi başarmıştır. Kendine özgü kalıpları sayesinde fiziğinizi en iyi şekilde ortaya çıkaracak takım elbiseler üretmekte ve yine kendine özgü slimfit takım elbise kalıpları sayesinde takım elbiseleri üzerinizde en iyi şekilde taşımanıza olanak sağlamaktadır. Dar kesim takım elbise modelleri ile de sportif görünmenin sınırlarını zorlayacak. Bu sayede size en uygun olan ve görüntünüzü en iyi şekilde gösteren takım elbiselerle bulunduğunuz ortamlarda prestijli bir izlenim bırakmanızı hedeflemektedir.

Takım Elbisede %70’e Varan İndirim

Her bütçeye uygun olması açısından onlarca farklı ürün üreten Kiğılı, birçok farklı ürün yelpazesini müşterilerine sunarak en uygunu bulmanız için siz fırsat sunmaktadır. Kaliteli tasarımlar üreterek çok uygun fiyatlara bile gösterişli ve şık tasarımlar sunarak sizin için uygun ürünler ortaya koyan Kiğılı, özellikle indirim zamanlarında karlı bir alışveriş yapmanız için birbirinden avantajlı kampanyalar ortaya koyarak müşterileri için birçok imkan sağlamaktadır.

 

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