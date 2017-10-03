Takibe takip! Burcu çok kızacak

Ünlü sunucuyla her yerde el ele göz göze olan Berk Suyabatmaz’ın sosyal medyada hem yeni sevgilisi Burcu Esmersoy’u, hem de kavgalı olduğu Aslışah Alkoçlar’ı takip etmesi şaşırttı. Bu durumu öğrenen Aslışah Alkoçlar da Berk Suyabatmaz’ı takip etmeye başladı.

Burcu Esmersoy’un nasıl bir tepki verdiği ise merak konusu oldu.

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