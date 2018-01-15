Takibe alınacak kredilerle ilgili kritik açıklama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, bankacılıkta Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'nda (UFRS) yapılan yeni düzenlemelerle Türk Telekom gibi yakın izlemeye alınan kredilerin takibe dönüşümü için belirlenmiş bir süre olmadığını ve bankaların bu kredilerden zarar beklemesi durumunda takibe alabileceklerini söyledi.

Akbank'ın bir yıldan uzun süredir geri ödenmeyen OTAŞ kredisini yakın izlemeye aldığını açıklamasının ardından Garanti Bankası ve İş Bankası da krediyi yakın izlemeye almıştı.

Ojer Telekomünikasyon AŞ (OTAŞ), yüzde 55 Türk Telekom hissesini teminat vererek 2013 yılında aldığı 4.75 milyar dolar tutarındaki krediyi geri ödeyemiyor.

OTAŞ'a 2013 yılında 4.75 milyar dolar tutarındaki krediyi veren 30'a yakın banka arasında en büyük payı Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası alıyor.

Garanti Bankası'nın üçüncü çeyrek bilançosuna göre 951.4 milyon dolar ve 7.8 milyon euro tutarındaki krediyi daha önce "Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar" sınıfında takip ediyordu.

İş Bankası da üçüncü çeyrek bilançosuna göre kredide 1.9 milyar lira karşılığı "Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar" sınıfında takip ediyordu.