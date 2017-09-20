Takı töreninde şaşkına çeviren an! Damada telefondan gönderdi

Avcılar'da, önceki gün bir düğün salonanda, Demet Sarıaltun ile Enes Kolukırık çiftinin düğününde takı merasimi sırasında ilginç anlar yaşandı. Sahneye çıkan damadın arkadaşı Bilal Temur, önce düğün hediyesi olarak geline 100 lira taktı. Ardından cebindeki akıllı telefonu çıkaran Temur, "Bitcoin" hesabı aracılığıyla damadın hesabına 30 dolar yolladı. Damadın yollanan paranın gelip gelmediğini cep telefonundan kontrol etmesi de görüntülere yansıdı.

SANAL PARA BİRİMİ "BİTCOİN"

Bitcoin, her yerde, herkese anında ödeme imkanı veren, internet kullanıcıları arasında zaman ve mekandan bağımsız para transferine yarayan "sanal para birimi" olarak kullanılıyor. Bitcoinler dijital ortamda alınıp satılabiliyor, diğer para birimleriyle takas edilebiliyor. Ödemeler birkaç saniyede tamamlanıyor. Bitcoin ağı, merkezi olmadığından herhangi bir denetleyicisi yok. Ağa bağlı tüm bilgisayarlar, aynı programı kullanarak bütün işlemleri görüyor. İlk kez 2008 yılında bilişim uzmanlarınca gündeme getirilen Bitcoin, 2009 yılında kullanılmaya başlandı.