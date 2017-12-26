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    Takdir teşekkür hesaplama işlemi nasıl yapılır?

    Hürriyet Haber
    26.12.2017 - 18:36 | Son Güncelleme:

    Takdir teşekkür hesaplama işleminin nasıl yapılacağı yüz binlerce öğrenci tarafından en çok merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Sömestr tatilinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler şimdiden karnelerinde takdir mi yoksa teşekkür mü olacak diye araştırıyorlar. Peki, takdir teşekkür hesaplama işlemi nasıl yapılır?

    2017 - 2018 eğitim öğretim döneminin ilk yarısını geride bırakmaya hazırlanan öğrenciler, takdir teşekkür hesaplamalarını yapmaya başladılar. Takdir teşekkür hesaplama işleminin nasıl gerçekleşeceğini merak eden öğrenciler araştırmaya devam ediyorlar. Peki, takdir teşekkür hesaplama işlemi nasıl yapılır?

    TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ

    Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan bilgilere göre;

    Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

    a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

    b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

    c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesiile ödüllendirir.

    Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere ise okulun iftihar listesinde yer verilir.

    Bir dersin dönem puanı sınavlardan alınan puanların, performans çalışması puanının/puanlarının, varsa proje puanının, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı derslerde ayrıca hizmet ve/veya temrin puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. İşletmelerde beceri eğitiminde dönem puanı, işletmedeki eğitim süresince öğretmen, usta öğretici veya eğitici personel tarafından temrin, proje, iş, deney ve hizmet değerlendirmesinden verilen puanlar, varsa telafi eğitimi süresince okulda temrin, proje, iş ve hizmetlerden aldıkları puanlar ve alanıyla ilgili yarışmalarda alınan ve işletmeye bildirilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

    Etiketler: takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır , MEB
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