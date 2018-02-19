Takasbank akredite birimi oldu

Takasbank'tan yapılan açıklamada, 2013'ten itibaren Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) sponsorluğunda, Düzenleyici Gözetim Komitesi'nin (Regulatory Oversight Committee-ROC) onayıyla ön-Yerel İşletim Birimi (Pre-LOU) olarak uluslararası standartlarda LEI kodu tahsis etme görevini yürüten Takasbank'ın 1 Şubat'ta akreditasyon sürecinin tüm yükümlülüklerini yerine getirerek Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) tarafından LOU olarak akredite edildiği belirtildi.

Açıklamada, GLEIF'in, 7 Ekim 2015'te GLEIF ve LEI Düzenleyici Gözetim Kurulu (LEI ROC) arasında bir mutabakat zaptının imzalanmasıyla LEI Tahsis Eden Kurum olmayı amaçlayan kuruluşların akredite edilmesi sorumluluğunu üstlendiği ve LEI kodu tahsis etme suretiyle Global LEI sitemi (GLEIS) içerisinde yer almak isteyen kurumlara GLEIF tarafından akredite edilme koşulu getirildiği bildirildi.

Bu doğrultuda, Takasbank'ın akreditasyon gerekliliklerini başarıyla tamamlayarak akredite LOU olarak, LEI kodu tahsis etme görevini sürdüreceği belirtilen açıklamada, Takasbank'ın İngiltere, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'nın da aralarında bulunduğu 7 ülke için LEI kodu verme yetkisine sahip olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"LEI kullanımı, dünya genelinde denetleyici ve düzenleyici otoriteler için karşı taraf riskinin daha etkin bir şekilde yönetilmesine ve risklerin daha iyi analiz edilmesine olanak sağlamaktadır. Son yıllarda finansal düzenlemelerin giderek artan bir şekilde LEI kullanımını zorunlu kılmasıyla Takasbank LEI kod tahsis eden kurum olarak finansal piyasalar için önemli bir rol üstlenmeye devam etmektedir. ABD ve AB düzenlemeleri çerçevesinde swap ve özellikle tezgah üstü türev piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin işlem ve pozisyon kayıtlarının bir veri depocusu kuruluş tarafından raporlanmasında kullanılması için LEI kullanım zorunluluğu bulunmaktadır.

Avrupa bölgesinde Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasa Otoritesi (ESMA) ve Finansal Ürün Piyasaları Direktifi (MiFID II)/Finansal Ürün Piyasaları Regülasyonu (MiFIR) , Amerika'da ise Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) gibi dünya genelinde birçok denetleyici ve düzenleyici kurum tarafından uygulanan düzenlemeler kapsamında finansal işlem taraflarına LEI kodu alma zorunluluğu getirilmiştir."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Takasbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Kayacık, "Bankamızın uluslararası standartları ve uygulamaları başarıyla yerine getirerek LEI kodu tahsis eden akredite kurumlar arasında yer alması, ülkemiz adına sevindirici ve gurur vericidir.

Sermaye piyasamızın altyapı kuruluşu olan bankamız, uluslararası standartlara uygun kaliteli hizmet verme misyonuna devam edecektir." ifadelerini kullandı.

TÜZEL KİŞİ KİMLİK KODU

Açıklamaya göre Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI), piyasa şeffaflığını artırmak ve sistemik riskin analizini önemli ölçüde iyileştirmek için tüzel kişilerin tanımlanmasında kullanılan 20 karakterli bir referans kodu olarak biliniyor.

LEI, standartlaştırılmış ve güvenilir tüzel kişilik referans verilerini sağlamakta ve tüzel kişilerin tanımlanması için benzersiz ve kritik bir araç olarak görülüyor. GLEIF, 2014 yılında LEI kullanımını ve uygulamalarını desteklemek amacıyla kuruldu. LEI akreditasyon kuruluşu olan GLIEF, LEI tahsis eden kurumların uygunluğunu kontrol ediyor.

GLEIF, aralarında kamu kurumlarının temsilcilerinin de yer aldığı ROC tarafından denetleniyor. ROC, Global LEI sisteminin (GLEIS) yönetim ilkelerini desteklemekle, uygun politikalar geliştirmekle ve bunu kamu yararına yönetmekle yetkili bulunuyor.