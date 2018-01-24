TAI'den 16 üniversite ile iş birliği

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI), "Stajyer Mühendis Programı" kapsamında 16 üniversite ile işbirliği anlaşması imzaladı. Programda öğrenciler haftada en az 1 gün TAI'de burslu stajyer olarak görev alabilecek. Öğrencilere TAI'deki çalışmaları için de ücret ödenecek.

Stajyer Mühendis Programı için 16 üniversitenin katılımı ile Türkiye'nin en önemli işbirliğine imza atan TAI, Türkiye savunma sanayisine doğrudan katkı sağlamak için önemli bir aşama daha kaydetti. TAI, mühendislerden en kısa sürede verim alabilmek ve gelecek projelerin gerçekleşmesini sağlamak için Türk üniversitelerden yetişen en parlak öğrencilere ulaşarak üniversiteler ile işbirliğine gitti. Stajyer Mühendislik Programı ile üniversitelerin kapısını çalan TAI, böylece alanında öne çıkan 16 üniversiteyle protokol imzaladı. Protokol 13 üniversite rektörü ve TAI Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat ve TAI Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil arasında imzalandı. Düzenlenen imza törenine YÖK Denetleme Kurulu Üyesi ve Başkan Danışmanı Prof. Dr. Orhan Aydın da katıldı.

TAI Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil, Stajyer Mühendis Programı'nın önemine vurgu yaptı. Kotil, TAI bünyesine kazandırılan stajyer mühendislerin okul ortalamalarının bir hayli yüksek olduğunu belirterek, yalnızca yüksek notun istihdam standartları için belirleyici olamayabileceğini anlattı. Kotil, ayrıca üniversite yıllarında çalışmanın önemine dikkat çekerek, şirket bünyesinde devam eden projelerin başarısı için istihdam rakamlarının artması gerektiğini belirtti.

Stajyer Mühendis Programı nedir?

Programa, üniversitelerin 3. veya 4. sınıflarında makine, elektrik-elektronik/haberleşme, havacılık, uçak, uzay, endüstri, bilgisayar, metalürji ve malzeme, kimya, mekatronik mühendisliği başta olmak üzere ihtiyaç duyulan bölümlerden öğrenciler katılabilecek. Stajyer mühendis olarak çalışacak adaylar, haftada en az 1 tam gün TAI'de çalışacak. Şirketin faaliyet göstermediği şehirlerde ise TAI mühendisleri üniversitelere giderek öğrencilerle çalışmalar yürütecek. Öğrenciler çalıştıkları süre boyunca üniversiteleri tarafından sigortalanacak, TAI'deki çalışmaları için de ücret ödenecek.